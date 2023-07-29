Зачем в честь Барби выпустили розовый пластиковый гроб

21 июля прошла мировая премьера фэнтезийной комедии «Барби» и весь мир стремительно окрасился в розовый цвет, а многие с помощью искусственного интеллекта стали представлять, как бы они сами выглядели в виде популярных кукол.
На съемки «Барби» киностудия Warner Bros. потратила баснословные $145 миллионов. Из них $25 миллионов ушло на гонорары исполнителям главных ролей - Марго Робби и Райану Гослингу. В 2023 году это сделало 33-летнюю актрису самой высокооплачиваемой звездой Голливуда.
Немало скептиков сомневалось, что такие деньги удастся отбить. Однако «Барби» стала самой кассовой картиной года и уже собрала во всем мире $150 миллионов. Идут в кино не только девочки-подростки, но и родители. Даже двукратный «оскароносец» Квентин Тарантино приобщился к мировому тренду.
Своим успехом «куколка» во многом обязана мощной PR-кампании, на которую потратили $150 миллионов. Создали сайт, где фанаты могут делать постеры со своим фото, в Малибу построили полноразмерный дом Барби, в Бразилии сеть быстрого питания потчует посетителей бургерами «Барби-комбо» с розовым соусом, а в Таллинне можно насладиться Барби-суши.
Есть и те, кто присоседился к победному шествию «Барби». В итальянском городе Л’Акуила местное бюро ритуальных услуг TAFFO сделало розовый гроб. Лечь в него можно под девизом: Death in plastic it's fantastic! («Смерть в пластике - это фантастика!» - прим.ред.).
Death in plastic it's fantastic!! #Barbie #BarbieTheMovie pic.twitter.com/95g0iyIclq— TAFFO (@taffoofficial) July 21, 2023