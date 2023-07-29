Зачем в честь Барби выпустили розовый пластиковый гроб

На съемки «Барби» киностудия Warner Bros. потратила баснословные $145 миллионов. Из них $25 миллионов ушло на гонорары исполнителям главных ролей - Марго Робби и Райану Гослингу. В 2023 году это сделало 33-летнюю актрису самой высокооплачиваемой звездой Голливуда.

Немало скептиков сомневалось, что такие деньги удастся отбить. Однако «Барби» стала самой кассовой картиной года и уже собрала во всем мире $150 миллионов. Идут в кино не только девочки-подростки, но и родители. Даже двукратный «оскароносец» Квентин Тарантино приобщился к мировому тренду.

Своим успехом «куколка» во многом обязана мощной PR-кампании, на которую потратили $150 миллионов. Создали сайт, где фанаты могут делать постеры со своим фото, в Малибу построили полноразмерный дом Барби, в Бразилии сеть быстрого питания потчует посетителей бургерами «Барби-комбо» с розовым соусом, а в Таллинне можно насладиться Барби-суши.