ВИДЕО ⟩ «Мы часто вcтречаемся»: Вайкуле о дружбе с Пугачевой и постоянных гостях

Недавно Лайма Вайкуле побывала на гастролях в Израиле. Она не стала скрывать, что гастроли ей дались легче, чем подготовка к фестивалю, ведь такое масштабное мероприятие, как Laima Rendezvous Jūrmala, требует тщательной подготовки и огромного количества репетиций.

Репетиции проходили целый месяц до фестиваля в доме самой Лаймы. Она часто делилась какими-то рабочими моментами у себя в соцсетях. За это время у звезды в особняке побывало множество гостей, чему она была очень рада.

«Самые яркие дни - это месяц перед фестивалем. Это самое интересное», - призналась артистка, добавив, что рада тому, что репетиции проходят именно у нее дома.

О своей подруге Алле Пугачевой Вайкуле упомянула с интригой:

«Вы все увидите. Мы часто встречаемся, у нас хорошие отношения».

Они с Аллой любят встречаться подальше от посторонних глаз, а потому в соцсетях Лайма ранее разместила видео только с Максимом, который заезжал к ней в гости на велосипеде.

Напомним, 26 июля в Юрмале стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Мероприятие триумфально открылось незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием «Шкаф». 28 июля на сцене концертного зала «Дзинтари» в рамках фестиваля выступили Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.