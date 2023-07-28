ФОТО ⟩ «Я теперь живу в европейском свете!» Группа «Сплин» выступила в Таллинне

В пятницу, 28 июля, на сцене концертного зала Alexela выступила легендарная рок-группа «Сплин».
Зал был полон поклонников. Вот только хит «Мое сердце» пришлось ждать долго. Он прозвучал ближе к концу концерта. Тем, кто надеялся поностальгировать по временам «Брата-2», пришлось несладко. Из двух часов почти час звучали малоизвестные песни и новинки группы, но даже их тепло встречали поклонники.
«Мы проехали почти всю Европу, поэтому сейчас про Париж!» - обратился к публике фронтмен группы Александр Васильев в середине концерта.
«Я теперь живу в европейском свете, я останусь здесь!», - добавил он.
В зале в этот вечер были как сидячие, так и стоячие места. Поклонники группы пели песни и даже успели потанцевать.
«Спасибо большое, желаем счастья и здоровья жителям Таллинна и его гостям!» - завершили концерт музыканты «Сплин» и спели напоследок хит «Мое сердце».
Последняя песня сопровождалась безудержными танцами, а после концерта публика скандировала: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!»