ФОТО ⟩ «Я теперь живу в европейском свете!» Группа «Сплин» выступила в Таллинне

Зал был полон поклонников. Вот только хит «Мое сердце» пришлось ждать долго. Он прозвучал ближе к концу концерта. Тем, кто надеялся поностальгировать по временам «Брата-2», пришлось несладко. Из двух часов почти час звучали малоизвестные песни и новинки группы, но даже их тепло встречали поклонники.

«Мы проехали почти всю Европу, поэтому сейчас про Париж!» - обратился к публике фронтмен группы Александр Васильев в середине концерта.

«Я теперь живу в европейском свете, я останусь здесь!», - добавил он.

В зале в этот вечер были как сидячие, так и стоячие места. Поклонники группы пели песни и даже успели потанцевать.

«Спасибо большое, желаем счастья и здоровья жителям Таллинна и его гостям!» - завершили концерт музыканты «Сплин» и спели напоследок хит «Мое сердце».