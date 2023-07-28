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ФОТО ⟩ «Я теперь живу в европейском свете!» Группа «Сплин» выступила в Таллинне

Limon.ee
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В пятницу,​ 28 июля, на сцене концертного зала Alexela выступила легендарная рок-группа «Сплин».

Зал был полон поклонников. Вот только хит «Мое сердце» пришлось ждать долго. Он прозвучал ближе к концу концерта. Тем, кто надеялся поностальгировать по временам «Брата-2», пришлось несладко. Из двух часов почти час звучали малоизвестные песни и новинки группы, но даже их тепло встречали поклонники. 

«Мы проехали почти всю Европу, поэтому сейчас про Париж!» - обратился к публике фронтмен группы Александр Васильев в середине концерта.

«Я теперь живу в европейском свете, я останусь здесь!», - добавил он.

В зале в этот вечер были как сидячие, так и стоячие места. Поклонники группы пели песни и даже успели потанцевать.

«Спасибо большое, желаем счастья и здоровья жителям Таллинна и его гостям!» - завершили концерт музыканты «Сплин» и спели напоследок хит «Мое сердце».

Последняя песня сопровождалась безудержными танцами, а после концерта публика скандировала: «Спасибо! Спасибо! Спасибо!»

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