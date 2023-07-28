КАК В ЭЛИТНОМ РЕСТОРАНЕ ⟩ Цены на уличном фестивале в Вильянди пугают: простите, сколько?!

«Люди говорят, что ни на одном фестивале нет таких высоких цен, как на Viljandi Folk, но гости все равно тратят деньги», - ведет репортаж корреспондент Elu24 из Вильянди.
В четверг, 27 июля, стартовал XXX Вильяндиский фестиваль народной музыки Viljandi Folk. Портал Elu24 отправился выяснить, повлиял ли на ежегодный народный праздник рост цен.
Например, если вы голодны, то стейк здесь можно купить в среднем за 10-18 евро. При этом цена на кофе - 3 евро, вода стоит столько же. По словам корреспондента Elu24, люди пытаются тайком пронести на мероприятие свой алкоголь. Пиво на празднике стоит 6 евро, а за 15 мл вина приходится платить 9 евро.
«Люди говорят, что ни на одном фестивале нет таких высоких цен, как на Viljandi Folk, но они все равно тратят деньги», - отмечает корреспондент.
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