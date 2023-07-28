КАК В ЭЛИТНОМ РЕСТОРАНЕ ⟩ Цены на уличном фестивале в Вильянди пугают: простите, сколько?!

Например, если вы голодны, то стейк здесь можно купить в среднем за 10-18 евро. При этом цена на кофе - 3 евро, вода стоит столько же. По словам корреспондента Elu24, люди пытаются тайком пронести на мероприятие свой алкоголь. Пиво на празднике стоит 6 евро, а за 15 мл вина приходится платить 9 евро.