Глоба назвала главного везунчика августа по дате рождения: карьера, деньги и любовь

Для Львов август станет периодом больших возможностей. На фоне успеха возможны и обольщения - вот почему так важно избегать случайных знакомств. В остальном месяц вполне удачный. Львы будут активно зарабатывать нужные им средства. Вдали от дома их ждет успех, любовь и признание. Это период, когда о себе напомнят старые связи. Процветание ждет их как в деловом, так и в личном плане.