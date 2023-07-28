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Глоба назвала главного везунчика августа по дате рождения: карьера, деньги и любовь

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на август, назвав знак Зодиака, который сорвет денежный куш и поднимется по карьерной лестнице - новые проекты принесут ему уважение, достаток и признание коллег. Остальные могут только позавидовать.

Для Львов август станет периодом больших возможностей. На фоне успеха возможны и обольщения - вот почему так важно избегать случайных знакомств. В остальном месяц вполне удачный. Львы будут активно зарабатывать нужные им средства. Вдали от дома их ждет успех, любовь и признание. Это период, когда о себе напомнят старые связи. Процветание ждет их как в деловом, так и в личном плане.

Весь месяц Львы будут получать возможность для дополнительного дохода, проблем с деньгами не будет. Поездки и путешествия обещают принести удовольствие.

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