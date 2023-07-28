Если на большой высоте ему станет плохо, быстрой помощи ждать не стоит. Зависнуть наедине со своими мыслями на тоненьком канате где-то между небоскребами - по силам не каждому. Как известный эстонский канатоходец Яан Роозе превратил хобби в стиль жизни и почему смог дать интервью только в 9 утра? Читайте и смотрите эксклюзивное интервью Limon.ee.
ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонский канатоходец Яан Роозе о страхе высоты, любимой жене Дарье и работе без страховки
Самодисциплина или слишком перегруженный график? Уже в 9 утра мы на террасе нашего офиса записываем интервью с Яаном Роозе, куда он пришел вместе со своей женой Дарьей. Как ни странно - у нашего героя два главных страха в жизни - боязнь высоты и ранних подъемов. И так рано мы встретились не потому, что он жаворонок, а потому, что идет большая подготовка к субботнему мероприятию на карьере Румму, к которому Яан сам лично подготавливает стропы.
«Мы оба спортсмены, познакомились на спортивном мероприятии и в браке уже несколько лет, - говорит Яан. - Она занимается воздушной гимнастикой, а я слэклайном. Мы были судьями на международном соревновании - так два профессионала и встретились».
Яан думает, что жена не сильно переживает за безопасность мужа, когда он выполняет свои трюки, потому что он занимается этим опасным видом спорта уже очень давно, и она знает, как супруг подходит к вопросу безопасности. Дарья также знает, что вместе с Яаном работает целая команда, потому она не беспокоиться за супруга.
По словам Яана, одна из причин, по которой он занимается слэклайном, - это то, что родители разрешали сыну заниматься тем видом спорта, которым он хотел.
В начале этого года наш герой был в Колумбии, где прошел полтора километра по тонкому канату на высоте 500 метров, и выжил.
Подробнее смотрите в видеоинтервью!
Уже завтра, 29 июля, на карьере Румму вновь пройдет турнир RED BULL SLACK WARRIOR. Это соревнование 1 против 1, где спортсмены участвуют парами, и акцент делается на скорость и мастерство, а не на трюки. 12-и лучшим слэклайнерам мира страховка не понадобится, поскольку стропы разместят прямо над карьером, и участники будут соревноваться и покажут мастер-класс, а самое страшное, что может случиться - спортсмены-экстремалы окажутся в ледяной воде. Зрители тоже приглашаются!