ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстонский канатоходец Яан Роозе о страхе высоты, любимой жене Дарье и работе без страховки

Самодисциплина или слишком перегруженный график? Уже в 9 утра мы на террасе нашего офиса записываем интервью с Яаном Роозе, куда он пришел вместе со своей женой Дарьей. Как ни странно - у нашего героя два главных страха в жизни - боязнь высоты и ранних подъемов. И так рано мы встретились не потому, что он жаворонок, а потому, что идет большая подготовка к субботнему мероприятию на карьере Румму, к которому Яан сам лично подготавливает стропы.

«Мы оба спортсмены, познакомились на спортивном мероприятии и в браке уже несколько лет, - говорит Яан. - Она занимается воздушной гимнастикой, а я слэклайном. Мы были судьями на международном соревновании - так два профессионала и встретились».

Яан думает, что жена не сильно переживает за безопасность мужа, когда он выполняет свои трюки, потому что он занимается этим опасным видом спорта уже очень давно, и она знает, как супруг подходит к вопросу безопасности. Дарья также знает, что вместе с Яаном работает целая команда, потому она не беспокоиться за супруга.

Слеклайнер (канатоходец) Яан Роозе на террасе Postimees Grupp Фото: Taavi Sepp

По словам Яана, одна из причин, по которой он занимается слэклайном, - это то, что родители разрешали сыну заниматься тем видом спорта, которым он хотел.

В начале этого года наш герой был в Колумбии, где прошел полтора километра по тонкому канату на высоте 500 метров, и выжил.

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