С кaкой буквы у жeнщины нaчинается имя, такoй у нeе харaктер и тaкaя с нeй жизнь

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Такие женщины не боятся работы, которая потребует от них колоссальных сил и терпения. Адреналин и большое количество затраченной энергии - для них это своего рода «разрядка». Добродушные, отзывчивые, но достаточно эгоцентричные персоны; одиночки по жизни; им бывает сложно делегировать обязанности, пойти на уступки или вступить в равнозначные партнерские отношения. Они всегда будут стараться доминировать. Даже не пытайтесь поставить их на колени! Чтобы избежать семейных драм и скандалов, им стоит выбирать любовного партнера из числа близких друзей.

С

Жизненный путь женщин, чье имя начинается с этой согласной, подчинен единственной цели - во что бы то ни стало выделиться из серой массы. Для этого, по мнению, например, Светланы, Сабины или Стефании, хороши все средства. Одни выбирают для себя путь внешнего блеска, делая ставку на эффектную и соблазнительную внешность. Другие «покупают» внимание окружающих за счет собственной материальной обеспеченности. Третьи ведут себя экстравагантно. И только когда представительницы клана буквы «С» добиваются своего и начинают «царить» на выбранной местности, они подыскивают себе подходящего партнера. Их требования завышены - найти такого прекрасного и статного принца будет непросто. Но для «С» нет ничего невозможного!

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