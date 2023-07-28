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56-летняя Сальма Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове

Limon.ee
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Сальма Хайек.
Сальма Хайек. Фото: IMAGO

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 27 июля в Instagram разместила фото, на которых крупным планом показала свое лицо, пишет Гордон.

В комментарии к фото актриса акцентировала внимание подписчиков на своей седине, отметив, что если не носить очки на голове, то ее не будет видно.

Свой совет она проиллюстрировала на снимках – на первом она позирует в очках на голове, демонстрируя седину на висках, а на другом актриса сняла очки, скрыв седину верхними локонами.

«Вот совет, как прикрыть седину, не крася волосы: снимите очки с головы», – написала она.

Хайек часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.

19 июля Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotify призналась, что регулярно посещает косметолога. Она рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.

По мнению Хайек, хорошие результаты она получает и благодаря регулярным медитациям. Хайек рассказала, что когда появляется на публике после медитаций, люди говорят: «О боже, ты опять выглядишь на 20 лет». А если она пропускает медитации, лицо и тело начинают обвисать, а также обостряются межпозвонковая грыжа, проблемы с шеей, бедром и лодыжками.

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