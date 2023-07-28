56-летняя Сальма Хайек на собственных фото объяснила, почему не стоит носить очки на голове

В комментарии к фото актриса акцентировала внимание подписчиков на своей седине, отметив, что если не носить очки на голове, то ее не будет видно.

Свой совет она проиллюстрировала на снимках – на первом она позирует в очках на голове, демонстрируя седину на висках, а на другом актриса сняла очки, скрыв седину верхними локонами.

«Вот совет, как прикрыть седину, не крася волосы: снимите очки с головы», – написала она.

Хайек часто демонстрирует фигуру в купальнике и лицо без макияжа.

19 июля Хайек в подкасте Let’s Talk Off Camera на Spotify призналась, что регулярно посещает косметолога. Она рассказала, что проходит микротоковые процедуры и радиолифтинг лица и тела, но не делает уколы красоты.