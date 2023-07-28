Невестка Тины Тернер: «Ронни оставил мне очень хороший подарок: свои сперматозоиды»

Афида Тернер, которая была замужем за Ронни Тернером с 2007 года до его смерти от рака толстой кишки в декабре 2022 года, рассказала в новом интервью People, что он заморозил свою сперму в качестве подарка ей на день рождения.
«У меня будет ребенок от Ронни!, - сказала невестка Тины Тернер. - Если я смогу. Мне 46. Но посмотрим».
Французская певица хочет самостоятельно выносить ребенка и пройти экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) до своего следующего дня рождения 22 декабря.
«Мне все еще плохо, потому что его здесь нет, но что я могу сделать? - сказала Афида. - По крайней мере, у меня будет малыш, похожий на Ронни. Такое чудовище, как я и он, представляете?»
Звезда призналась, что до сих пор эмоционально не оправилась после потери супруга. Ронни был единственным биологическим сыном покойных Тины и Айка Тернеров.
«Это наказание. Утром и ночью я плачу и кричу», - рассказала она журналу о своих переживаниях.
Афида, которая более десяти лет жила с Ронни в Энсино, штат Калифорния, решила переехать из их общего дома.
«Моя жизнь в Лос-Анджелесе превратилась в кошмар - настоящий кошмар, - сказала она. - Вот почему я убралась оттуда к черту. Ни дома, ни мебели. Только мои воспоминания и одежда Ронни».
Боль от потери Ронни еще больше обострилась, когда его мама, 63-летння певица Тина Тернер умерла естественной смертью в мае этого года.
«Было очень грустно, что Ронни скончался, а через шесть месяцев скончалась его мама, - сказала Афида. - Мне очень тяжело, потому что люди видят только музыку или картинки, а я возвращаюсь домой и выкрикиваю имена своих близких. [Эта боль] никогда не исчезнет».
Скорбящая артистка сказала, что она «все еще очень подавлена» и думает об «очень плохих, темных, плохих вещах».
«Вы не хотите пройти через это в жизни. Вы должны поговорить с Богом, иначе вы сойдете с ума и убьете себя, - добавила она. - Я страдаю, и мое сердце разрушено. Я стараюсь не сойти с ума».
Ронни и Афида поженились в 2007 году после встречи в студии звукозаписи двумя годами ранее. Пара была связана на многих уровнях, включая то, что оба родились в жестоких семьях. Афида осиротела в возрасте 2 лет после того, как ее отец избил ее мать до смерти, и ее отдали в приемную семью. Между тем, Айк Тернер, как известно, избивал Тину на протяжении всего брака пары.
Афида была опорой Ронни на протяжении всей его борьбы с депрессией и зависимостью.
«Я убедилась, что он не покончил с собой, - сказала она. - Ронни был одиноким, разрушенным человеком без любви. Я спасла ему жизнь. Мы оба были как сироты: разбитые души, разбитые сердца, и я делала для него все».
Ронни был трезв в течение трех лет, вел здоровый образ жизни и был готов к отцовству, прежде чем врачи обнаружили у него опухоль и диагностировали у него метастатический рак толстой кишки на поздней стадии, который быстро распространился на другие органы. Он перестал дышать, потерял сознание возле их дома и умер всего за неделю до того, как ему была назначена химиотерапия.
Несмотря на мучительное горе, Афида благодарна за возможность продолжить дело Ронни и родословную семьи Тернер.
«Ронни оставил мне очень хороший подарок, - сказала она о его биоматериале. - Он был большим персонажем с большой энергией и сумасшествием, которое было идеальным. Я никогда в жизни не найду другого такого мужчину».