Невестка Тины Тернер: «Ронни оставил мне очень хороший подарок: свои сперматозоиды»

«У меня будет ребенок от Ронни!, - сказала невестка Тины Тернер. - Если я смогу. Мне 46. Но посмотрим».

Французская певица хочет самостоятельно выносить ребенка и пройти экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) до своего следующего дня рождения 22 декабря.

«Мне все еще плохо, потому что его здесь нет, но что я могу сделать? - сказала Афида. - По крайней мере, у меня будет малыш, похожий на Ронни. Такое чудовище, как я и он, представляете?»

Звезда призналась, что до сих пор эмоционально не оправилась после потери супруга. Ронни был единственным биологическим сыном покойных Тины и Айка Тернеров.

«Это наказание. Утром и ночью я плачу и кричу», - рассказала она журналу о своих переживаниях.

Афида, которая более десяти лет жила с Ронни в Энсино, штат Калифорния, решила переехать из их общего дома.

«Моя жизнь в Лос-Анджелесе превратилась в кошмар - настоящий кошмар, - сказала она. - Вот почему я убралась оттуда к черту. Ни дома, ни мебели. Только мои воспоминания и одежда Ронни».

Боль от потери Ронни еще больше обострилась, когда его мама, 63-летння певица Тина Тернер умерла естественной смертью в мае этого года.