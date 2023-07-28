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СМОТРИ ⟩ Танцы и веселье! На открытии фольклорного фестиваля отплясывал и президент Эстонии

Limon.ee
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Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Elmo Riig/Sakala

Вчера стартовал Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки! Среди прочих там присутствовал и президент Алар Карис, пишет Elu24.

Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки, который продлится до воскресенья, начался в четверг. В этом году фестиваль отмечает свое 30-летие.

В числе прочих на фестиваль прибыл и президент Алар Карис, который также зажигательно танцевал на концерте-открытии. 

Президент Эстонии Алар Карис танцует на фестивале.
Президент Эстонии Алар Карис танцует на фестивале. Фото: Elmo Riig
Президент Эстонии Алар Карис танцует на фестивале.
Президент Эстонии Алар Карис танцует на фестивале. Фото: Elmo Riig

Карис, выступивший с речью на концерте-открытии, сказал, что фестиваль народной музыки - это мощное явление в нашей культуре, которое не только создает завидную атмосферу для других фестивалей, но и своим ростом и развитием дало мощный импульс развитию народной музыки, сообщает Sakala

«Поскольку никто не любит долгих речей, пусть звучит музыка и мы будем наслаждаться музыкантами!» - заключил Карис.

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