СМОТРИ ⟩ Танцы и веселье! На открытии фольклорного фестиваля отплясывал и президент Эстонии

Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки, который продлится до воскресенья, начался в четверг. В этом году фестиваль отмечает свое 30-летие.

В числе прочих на фестиваль прибыл и президент Алар Карис, который также зажигательно танцевал на концерте-открытии.

Президент Эстонии Алар Карис танцует на фестивале. Фото: Elmo Riig

Президент Эстонии Алар Карис танцует на фестивале. Фото: Elmo Riig

Карис, выступивший с речью на концерте-открытии, сказал, что фестиваль народной музыки - это мощное явление в нашей культуре, которое не только создает завидную атмосферу для других фестивалей, но и своим ростом и развитием дало мощный импульс развитию народной музыки, сообщает Sakala.