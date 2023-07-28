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50-летний Яанус разочаровался в ласнамяэской путане: «Это было совсем не как в порнофильме!»

Limon.ee
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Проститутка. Снимок иллюстративный.
Проститутка. Снимок иллюстративный. Фото: Boyloso/Shutterstock

Журналист издания Nelli Teataja Тоомас Раудне рассказал историю одного своего 50-летнего друга Яануса (имя изменено), который недавно сходил в гости в ночной бабочке. Именно к той, которая предлагает удовольствие за деньги. Уложились они всего за полчаса, заплатить потребовалось 70 евро. После близости со жрицей любви он поделился опытом. 

«Что такое хороший клиент с точки зрения тех, кто оказывает секс-услуги? Мне вспоминается высказывание одной симпатичной русской женщины, которая много лет назад предлагала секс за деньги, где-то пять лет подряд, а потом бросила. "Она приходит, делает свое дело и уходит!" Другими словами, не болтай, не затягивай, не говори лишнего», - рассказывает журналист Тоомас Раудне и переходит к истории своего друга. 

Порнофильмы разжигают аппетит

Причина, по которой Яанус решился на этот шаг - покупку интим-услуг, - была, конечно, вполне прозаичной. Ему нужно было срочно удовлетворить свои сексуальные потребности.

После рабочего дня он посмотрел в интернете несколько порнофильмов с участием актеров из разных стран, и ему самому захотелось заняться сексом. Поскольку он холост, то, естественно, никого рядом в самый ответственный момент не оказалось. 

Мужчина за просмотром фильмов.
Мужчина за просмотром фильмов. Фото: J.K2507/Shutterstock

Он попытался позвонить нескольким знакомым домохозяйкам, которые иногда приглашали его поболтать, но в этот раз им было не до секса - они занимались «обычными домашними делами».

Поскольку Яанус заранее знал о существовании популярного в Эстонии сайта интим-объявлений, он попытался воспользоваться им, чтобы как можно скорее добиться желаемого результата. 

Более сотни жриц любви в одном месте

По его словам, он нашел там около сотни объявлений и, внимательно ознакомившись с фотографиями, решил позвонить одной из молодых и симпатичных женщин. И той, которая не предлагала только эротический массаж и не просила много денег.

При звонках некоторые номера не отвечали, некоторые были вне зоны доступа.

Для того, чтобы дозвониться до подходящего абонента, потребовалось время, но он это сделал и смог договориться о встрече. 

Предложили встретиться через час

«Сейчас я занята, освобожусь через час», - сообщила ему относительно нормальным голосом женщина, известная под псевдонимом Мила или Милана.

«А фотография в объявлении ваша?» - на всякий случай поинтересовался сексоголик, поскольку несколько его знакомых говорили ему, что, как правило, все фотографии в секс-объявлениях чужие. 

По телефону женщина рассмеялась и просто сказала: «Я похожа на ту, что на фотографии, та же фигура».

Договорились о цене. За классический секса с Яануса взяли 70 евро. 

Поскольку цены к настоящему моменту сильно выросли, превысив даже пару сотен евро для более симпатичных молодых женщин, Яанус согласился на этот вариант.

Хотя бы одета сексуально

После прибытия в назначенное время к типовому жилому дому в начале Ласнамяэ, где и проживала та самая путана, у Яануса начались трудности. 

Типичная советская пятиэтажка в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный.
Типичная советская пятиэтажка в Ласнамяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Aimur Kytt/Shutterstock

Поскольку дама, оказывающая интим-услуги, была еще занята с предыдущим клиентом, Яанусу пришлось ждать на улице на холодном ветру еще как минимум четверть часа.

Затем пришло смс-сообщение на русском языке: «Можете заходить, звоните в домофон, я открою дверь».

И вот он встретил свою жрицу любви. Первое впечатление о женщине было не самым лучшим, но Яанус не стал включать заднюю. 

«Она выглядела лет на пять-десять старше, чем на фотографии, не такая стройная, скорее пухленькая. Но, по крайней мере, одета она была сексуально: высокие черные чулки на ногах и всё такое, сексуальное бежевое белье», - так что я всё равно остался, - сказал он, описывая картину, открывшуюся, когда вошел в квартиру.

Сама квартира была скромной двухкомнатной, во всяком случае, не обшарпанной. Но кровать была большая, простыни, подушки, одеяла - всё чистое.

Короткая, не слишком впечатляющая прелюдия

Деньги, разумеется, нужно было заплатить немедленно. 

Презерватив, снимок иллюстративный.
Презерватив, снимок иллюстративный. Фото: Some pictures here/Shutterstock

«Получив деньги, она велела мне принять душ и вручила шершавое полотенце. После этого всё было как обычно. Практически никакой прелюдии. Сняла трусики, немного поработала руками, надела презерватив и преступила к игре... Делала это приятно, но я бы не сказал, что очень профессионально. Мне не подошла предложенная ей поза, поэтому я попросил поменяться местами. С легким ворчанием она это сделала, и счастливый конец не заставил себя долго ждать. Всё равно вся эта история с проституткой была не лучшим решением, как-то безэмоционально, да и небольшое количество времени тоже сыграло свою роль», - Яанус остался не очень доволен визитом к жрице любви. 

Воспользуется ли он снова такой услугой? Яанус не исключает такой возможности, но говорит, что в будущем постарается познакомиться с более симпатичными и приветливыми домохозяйками.

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