50-летний Яанус разочаровался в ласнамяэской путане: «Это было совсем не как в порнофильме!»

Журналист издания Nelli Teataja Тоомас Раудне рассказал историю одного своего 50-летнего друга Яануса (имя изменено), который недавно сходил в гости в ночной бабочке. Именно к той, которая предлагает удовольствие за деньги. Уложились они всего за полчаса, заплатить потребовалось 70 евро. После близости со жрицей любви он поделился опытом.
«Что такое хороший клиент с точки зрения тех, кто оказывает секс-услуги? Мне вспоминается высказывание одной симпатичной русской женщины, которая много лет назад предлагала секс за деньги, где-то пять лет подряд, а потом бросила. "Она приходит, делает свое дело и уходит!" Другими словами, не болтай, не затягивай, не говори лишнего», - рассказывает журналист Тоомас Раудне и переходит к истории своего друга.
Порнофильмы разжигают аппетит
Причина, по которой Яанус решился на этот шаг - покупку интим-услуг, - была, конечно, вполне прозаичной. Ему нужно было срочно удовлетворить свои сексуальные потребности.
После рабочего дня он посмотрел в интернете несколько порнофильмов с участием актеров из разных стран, и ему самому захотелось заняться сексом. Поскольку он холост, то, естественно, никого рядом в самый ответственный момент не оказалось.
Он попытался позвонить нескольким знакомым домохозяйкам, которые иногда приглашали его поболтать, но в этот раз им было не до секса - они занимались «обычными домашними делами».
Поскольку Яанус заранее знал о существовании популярного в Эстонии сайта интим-объявлений, он попытался воспользоваться им, чтобы как можно скорее добиться желаемого результата.
Более сотни жриц любви в одном месте
По его словам, он нашел там около сотни объявлений и, внимательно ознакомившись с фотографиями, решил позвонить одной из молодых и симпатичных женщин. И той, которая не предлагала только эротический массаж и не просила много денег.
При звонках некоторые номера не отвечали, некоторые были вне зоны доступа.
Для того, чтобы дозвониться до подходящего абонента, потребовалось время, но он это сделал и смог договориться о встрече.
Предложили встретиться через час
«Сейчас я занята, освобожусь через час», - сообщила ему относительно нормальным голосом женщина, известная под псевдонимом Мила или Милана.
«А фотография в объявлении ваша?» - на всякий случай поинтересовался сексоголик, поскольку несколько его знакомых говорили ему, что, как правило, все фотографии в секс-объявлениях чужие.
По телефону женщина рассмеялась и просто сказала: «Я похожа на ту, что на фотографии, та же фигура».
Договорились о цене. За классический секса с Яануса взяли 70 евро.
Поскольку цены к настоящему моменту сильно выросли, превысив даже пару сотен евро для более симпатичных молодых женщин, Яанус согласился на этот вариант.
Хотя бы одета сексуально
После прибытия в назначенное время к типовому жилому дому в начале Ласнамяэ, где и проживала та самая путана, у Яануса начались трудности.
Поскольку дама, оказывающая интим-услуги, была еще занята с предыдущим клиентом, Яанусу пришлось ждать на улице на холодном ветру еще как минимум четверть часа.
Затем пришло смс-сообщение на русском языке: «Можете заходить, звоните в домофон, я открою дверь».
И вот он встретил свою жрицу любви. Первое впечатление о женщине было не самым лучшим, но Яанус не стал включать заднюю.
«Она выглядела лет на пять-десять старше, чем на фотографии, не такая стройная, скорее пухленькая. Но, по крайней мере, одета она была сексуально: высокие черные чулки на ногах и всё такое, сексуальное бежевое белье», - так что я всё равно остался, - сказал он, описывая картину, открывшуюся, когда вошел в квартиру.
Сама квартира была скромной двухкомнатной, во всяком случае, не обшарпанной. Но кровать была большая, простыни, подушки, одеяла - всё чистое.
Короткая, не слишком впечатляющая прелюдия
Деньги, разумеется, нужно было заплатить немедленно.
«Получив деньги, она велела мне принять душ и вручила шершавое полотенце. После этого всё было как обычно. Практически никакой прелюдии. Сняла трусики, немного поработала руками, надела презерватив и преступила к игре... Делала это приятно, но я бы не сказал, что очень профессионально. Мне не подошла предложенная ей поза, поэтому я попросил поменяться местами. С легким ворчанием она это сделала, и счастливый конец не заставил себя долго ждать. Всё равно вся эта история с проституткой была не лучшим решением, как-то безэмоционально, да и небольшое количество времени тоже сыграло свою роль», - Яанус остался не очень доволен визитом к жрице любви.
Воспользуется ли он снова такой услугой? Яанус не исключает такой возможности, но говорит, что в будущем постарается познакомиться с более симпатичными и приветливыми домохозяйками.