50-летний Яанус разочаровался в ласнамяэской путане: «Это было совсем не как в порнофильме!»

«Что такое хороший клиент с точки зрения тех, кто оказывает секс-услуги? Мне вспоминается высказывание одной симпатичной русской женщины, которая много лет назад предлагала секс за деньги, где-то пять лет подряд, а потом бросила. "Она приходит, делает свое дело и уходит!" Другими словами, не болтай, не затягивай, не говори лишнего», - рассказывает журналист Тоомас Раудне и переходит к истории своего друга.

Порнофильмы разжигают аппетит

Причина, по которой Яанус решился на этот шаг - покупку интим-услуг, - была, конечно, вполне прозаичной. Ему нужно было срочно удовлетворить свои сексуальные потребности.

После рабочего дня он посмотрел в интернете несколько порнофильмов с участием актеров из разных стран, и ему самому захотелось заняться сексом. Поскольку он холост, то, естественно, никого рядом в самый ответственный момент не оказалось.

Мужчина за просмотром фильмов. Фото: J.K2507/Shutterstock

Он попытался позвонить нескольким знакомым домохозяйкам, которые иногда приглашали его поболтать, но в этот раз им было не до секса - они занимались «обычными домашними делами».

Поскольку Яанус заранее знал о существовании популярного в Эстонии сайта интим-объявлений, он попытался воспользоваться им, чтобы как можно скорее добиться желаемого результата.

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