Новые этапы в отношениях и крупный заработок: гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года

Однако благоприятный тригон Марса и Юпитера сгладит негативное влияние, придавая энергию и оптимизм. Издание Rsute.ru публикует прогноз на неделю с 31 июля по 6 августа.

Овен

Для Овнов наступающая неделя обещает быть насыщенной позитивными эмоциями и романтическими переживаниями. Если вы не состоите в отношениях, будьте готовы к возможности влюбиться в кого-то особенного и искреннего. В профессиональной сфере ваш труд и усилия будут вознаграждены успехом и продвижением. Финансовая сфера пока останется стабильной, но следующий период может предоставить возможности, чтобы улучшить свое материальное положение.

Телец

Тельцов ожидают немного сложные дни, связанные с возможным возвращением старых проблем. Пора разобраться с ними, не откладывая в долгий ящик. Возможно, вам придется столкнуться с фрустрацией, но лучше не прятать голову в песок. Только принимая ответственность, вы сможете перейти к оптимистичному будущему. Здоровье требует особого внимания, особенно у метеозависимых Тельцов и аллергиков. Финансовая ситуация останется стабильной.

Близнецы

Близнецам придется столкнуться с некоторыми трудностями на пути сохранения важных аспектов в их жизни. Внешние обстоятельства могут создать давление, и вы почувствуете сложности. Важно придерживаться правил и норм в профессиональной сфере - это поможет вам избежать неприятных последствий. Настройте баланс доходов и расходов для стабильной финансовой ситуации. В романтических отношениях могут потребоваться нетривиальные решения.

Рак