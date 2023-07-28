Кинолог назвал три вида собак-обжор, склонных к ожирению

Первые две породы - охотничьи. И у таксы, и у бигля прекрасное обоняние, которое они в привычной домашней обстановке используют для поиска лакомств. Их хозяевам кинологи советуют получше прятать все, что собаки могут съесть, а также быть более внимательными во время прогулки. Брать с земли кусочки еды и все, что удастся прожевать, они не побрезгуют.

А вот кавалер-кинг-чарльз-спаниели обязаны своей упитанностью небольшому размеру и ненасытности. Такие собаки, как правило, сжигают калории гораздо медленне, как их более крупные родственники, и едят очень быстро. Держать себя в форме им поможет специальная миска-головоломка, которая не даст животному съесть моментально весь свой ужин.