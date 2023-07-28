Восемь вещей в вашем доме, которые могут вызвать рак: вы удивитесь

Постельное белье из хлопка

Хлопок считается натуральным материалом, желанным в каждом доме, но в то же время изделия из него на удивление могут быть опасными. Все потому, что при выращивании хлопчатника зачастую используется огромное количество пестицидов - около 16% от их мирового оборота! Яркие расцветки - двойная угроза. В окрашивании постельного белья применяют формальдегид, который в малых дозах считается безопасным. Стоит ли говорить, что подсчитать точную дозу от разных источников в доме будет проблематично? Не удивляйтесь, если новое постельное белье спровоцирует приступ кашля, и ни в коем случае не используйте комплекты до стирки. Альтернативой послужат органический хлопок, бамбук и лен.

Шампунь против перхоти

Шампуни против перхоти часто содержат метилхлоризотиазолинон - это вещество пока не удостоилось однозначной оценки, но часть исследователей предполагают, что оно может являться канцерогеном. А вот с другим ингредиентом все предельно ясно: каменноугольная смола в роли активного ингредиента предотвращает появление перхоти и замедляет рост бактерий. При всех его неоспоримых преимуществах это вещество является известным канцерогеном и, более того, запрещено в косметических средствах в ЕС. В любом случае рекомендуем использовать шампуни против перхоти, когда это действительно нужно, а не на регулярной основе. Если справиться с проблемой долгое время не выходит, обратитесь за помощью к медикам.

Бутылки из поликарбоната

[Фото: Freepik]

Фото: Freepik