Весна 2024 года: Володина дала денежный прогноз на ближайшие восемь месяцев

Астролог Василиса Володина сообщила, что денежное положение всех знаков Зодиака будет нестабильным в ближайшие месяцы. По ее словам, сейчас самое время зарабатывать, но не тратить.

«Пройдет полгода, может быть, восемь месяцев - это зависит уже от личных циклов каждого, и в следующем году будет актуально умение применить свои знания и умения. Удача придет весной 2024 года», - заявила она.