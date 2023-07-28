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Весна 2024 года: Володина дала денежный прогноз на ближайшие восемь месяцев

Limon.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Nattakorn_Maneerat/shutterstock

Астролог дала важный совет, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Василиса Володина сообщила, что денежное положение всех знаков Зодиака будет нестабильным в ближайшие месяцы. По ее словам, сейчас самое время зарабатывать, но не тратить.

«Пройдет полгода, может быть, восемь месяцев - это зависит уже от личных циклов каждого, и в следующем году будет актуально умение применить свои знания и умения. Удача придет весной 2024 года», - заявила она.

Володина подчеркнула, что сложившаяся ситуация просит нас всех отложить заработанные средства и постараться их сохранить. Пока не время разбрасываться купюрами.

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