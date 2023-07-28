ВИДЕО ⟩ Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале

Украинская певица Вера Брежнева вернулась в Украину. Об этом она сообщила 27 июля в Instagram, разместив видео, которое сняли друзья артистки, встречая ее на вокзале.
После объятий с друзьями Брежнева станцевала на вокзале.
«Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие», – подписала ролик певица.
Брежнева прибыла в столицу Украины поездом «Солотвино – Киев». Она приехала одна, без мужа, украинского композитора Константина Меладзе.
Константин Меладзе замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе «очень сложно выезжал из России», а сейчас находится в Италии.
Вера Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину избегает упоминаний о своем муже, пишет gordonua.com.