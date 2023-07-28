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ВИДЕО ⟩ Брежнева без мужа приехала в Киев и станцевала на вокзале

Limon.ee
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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Yevhen Kotenko

Украинская певица Вера Брежнева вернулась в Украину. Об этом она сообщила 27 июля в Instagram, разместив видео, которое сняли друзья артистки, встречая ее на вокзале.

После объятий с друзьями Брежнева станцевала на вокзале.

«Мой солнечный Киев. Мои замечательные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие», – подписала ролик певица.

Брежнева прибыла в столицу Украины поездом «Солотвино – Киев». Она приехала одна, без мужа, украинского композитора Константина Меладзе.

Константин Меладзе замалчивает полномасштабное вторжение РФ в Украину. По словам украинского шоумена Андрея Данилко, который поддерживает связь с продюсером, Меладзе «очень сложно выезжал из России», а сейчас находится в Италии.

Вера Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину избегает упоминаний о своем муже, пишет gordonua.com.

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