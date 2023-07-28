Дочь Шварценеггера обнажилась в ванной, сделав пикантное селфи

Дочь актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин Юнис снялась в откровенном виде, изрядно удивив подписчиков.

33-летняя писательница снялась в собственной ванной, одетая в один лишь комплект нижнего белья.

На теле дочери знаменитого Арни красовались высокие трусы и лиф, сжимающий ее пышную грудь.

При этом Кэтрин украсила руки золотыми браслетами, придавая образу шарма. Прочими украшениями Юнис решила пренебречь, обойдясь даже без макияжа.

Пользователей восхитила естественная красота публицистки.

Множество комментаторов оттачивали тонкие комплименты, сойдясь в том, что Кэтрин выглядит просто превосходно.

Особых комплиментов удостоились пышные волосы красотки, небрежно собранные в пучок. «Потрясающие фигура и волосы», «Твоей красоте можно позавидовать», - высказывались подписчики.