ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Несмотря на непогоду: бесплатный концерт Анне Вески собрал сотни жителей и гостей района Ласнамяэ

«Анне Вески пользуется огромной популярностью не только в Ласнамяэ, но и по всей Эстонии. Честно говоря, я не могу представить себе юбилейную программу Ласнамяэ без ее выступления. Мы приглашаем всех жителей и гостей района вместе насладиться концертом в парке Тондилоо 27 июля», - сообщила несколько дней назад старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.