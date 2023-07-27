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ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Несмотря на непогоду: бесплатный концерт Анне Вески собрал сотни жителей и гостей района Ласнамяэ

Limon.ee
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Сотни жителей столицы собрались сегодняшним пасмурным вечером в парке Тондилоо на бесплатный концерт любимицы эстонской публики - Анне Вески.

«Анне Вески пользуется огромной популярностью не только в Ласнамяэ, но и по всей Эстонии. Честно говоря, я не могу представить себе юбилейную программу Ласнамяэ без ее выступления. Мы приглашаем всех жителей и гостей района вместе насладиться концертом в парке Тондилоо 27 июля», - сообщила несколько дней назад старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

И трудно не согласиться со старейшиной, ведь на концерте со счастливыми лицами слушали любимую исполнительницу люди совершенно разных возрастов.

Смотрите галерею!

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