ФОТО ⟩ Зачем сотни обнаженных людей прошли по центру Нью-Йорка?

Галерея: День росписи по телу в Нью-Йорке

Суть фестиваля: в назначенный день в конце июля боди-арт-художники выходят на улицы и расписывают тела всех желающих. А после - со своими моделями проходят по всему городу, показывая свои работы, пишет RUS TVNET.

Автор идеи - активист и художник Энди Голуб. Первый такой День росписи состоялся в 2014-м, но сейчас Голуб решил закрыть фестиваль, чтобы сконцентрироваться на других проектах.