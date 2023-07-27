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ФОТО ⟩ Зачем сотни обнаженных людей прошли по центру Нью-Йорка?

Limon.ee
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Фото: AP/Scanpix

В субботу, 23 июля, в Нью-Йорке в последний раз прошел фестиваль Bodypainting Day - День росписи по телу. Фестиваль проходил ежегодно в течение 10 лет, рассказывает «Медуза». 

Галерея: День росписи по телу в Нью-Йорке 

Суть фестиваля: в назначенный день в конце июля боди-арт-художники выходят на улицы и расписывают тела всех желающих. А после - со своими моделями проходят по всему городу, показывая свои работы, пишет RUS TVNET

Автор идеи - активист и художник Энди Голуб. Первый такой День росписи состоялся в 2014-м, но сейчас Голуб решил закрыть фестиваль, чтобы сконцентрироваться на других проектах. 

Участники последнего Дня росписи по телу направились общей колонной в район Гринвич-Виллидж, сделали совместное фото в парке Вашингтон-сквер и прокатились на двухэтажном автобусе по Манхэттенскому мосту. Завершилось мероприятие на вечеринке в Бруклине. 

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