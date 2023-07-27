ФОТО ⟩ На берег Финского залива выбросило бутылку с запиской от девятилетней девочки

На берегу Финского залива жители Соснового бора обнаружили бутылку с запиской. Артефакт волны выбросили на пляж в Липово. Текст на английском языке сообщал, что автором послания является девятилетняя Каролина из Австрии, которая этим летом, путешествуя из Таллина в Хельсинки на пароме, решила узнать куда прибьет ее письмо в бутылке. Она ищет друзей и предлагает нашедшему сообщить, кто и в какой точке земного шара обнаружил письмо. Отправительница сообщила:

«Я выкинула эту бутылку в Балтийское море. Мне 9, и я люблю играть на пианино»

В конце письма девочка указала свой адрес. Пользователи паблика «Мамочки Ломоносова» предложили написать по адресу - на фото - всем желающим и вспомнили старую традицию: