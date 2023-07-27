ФОТО ⟩ На берег Финского залива выбросило бутылку с запиской от девятилетней девочки

Прогуливаясь по пляжу Липово, который разместился на берегу Финского залива, жители Ленобласти нашли необычную бутылку. Внутри оказалось письмо от девятилетней австрийки и рисунок радуги. Об интересной находке рассказали в группе «Мамочки Ломоносова (папочки и детки)» в VKontakte.
На берегу Финского залива жители Соснового бора обнаружили бутылку с запиской. Артефакт волны выбросили на пляж в Липово. Текст на английском языке сообщал, что автором послания является девятилетняя Каролина из Австрии, которая этим летом, путешествуя из Таллина в Хельсинки на пароме, решила узнать куда прибьет ее письмо в бутылке. Она ищет друзей и предлагает нашедшему сообщить, кто и в какой точке земного шара обнаружил письмо. Отправительница сообщила:
«Я выкинула эту бутылку в Балтийское море. Мне 9, и я люблю играть на пианино»
В конце письма девочка указала свой адрес. Пользователи паблика «Мамочки Ломоносова» предложили написать по адресу - на фото - всем желающим и вспомнили старую традицию:
«Мы раньше находили друзей по переписке через письма. На конверте писали страну, город и приписывали "в любую школу". Письма доходили до директоров школ. А они подбирали ребят, кто хочет переписываться. Завязывалась дружба, а потом в письма добавляли адреса тех ребят, кто просил, найти и им там друзей. Так и переписывались. Здорово было!»