Пять личных вещей, которыми нельзя делиться, иначе навлечете беды и несчастья

Хороший человек должен делиться своими вещами - это правило в нас вкладывали еще с песочницы. Но такой добрый поступок иногда приводит к неприятностям. Отказ одолжить вещи не сделает вас жадиной. Но убережет от проблем, пишет Лайф.
Приметы и поверья давно занимают важное место в жизни людей. Существует много предметов, которые считаются не только обычными вещами, но и некими талисманами. Якобы они могут повлиять на жизнь человека. Рассказываем о шести таких магических вещицах, которые лучше не одалживать. Если вы, конечно, не хотите привлечь беду на свою голову.
1. Соль
Соль - это не просто приправа для еды. В некоторых культурах она является мощным элементом, который влияет на жизнь человека, например, соль считается символом гостеприимства и дружбы. Однако, если вы хотите избежать проблем, не одалживайте ее другим людям. Потому что это еще и энергетический компонент, который способен отрицательно повлиять на удачу, привлечь болезни и любовные утраты. Если кому-то из ваших соседей понадобилась соль, просто подарите ее, указав, что отдавать обратно не нужно.
2. Посуда
4. Веник
Веник также не рекомендуется одалживать из-за прилипчивой энергетики. Этот предмет используется для очистки и избавления от негативной энергии в доме. Поэтому если вы дадите веник кому-то на время, то лишите свой дом защиты. Другие считают, что, отдав его, вы обрекаете себя на финансовые проблемы, конфликты на работе и даже длинную черную полосу в жизни!
5. Одежда
Помните, что отношения между людьми - это сложный процесс, в них играет роль множество факторов. Поэтому, если не хотите навлечь на свою или чужую голову беду, лучше не одалживать другим людям предметы, которые могут негативно повлиять на вашу энергетику. Лучше отказать и прослыть жадиной, но остаться в безопасности.