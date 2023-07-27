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Пять личных вещей, которыми нельзя делиться, иначе навлечете беды и несчастья

Limon.ee
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Энергетические вампиры среди вещей: почему эти предметы нельзя никому отдавать просто так. Иллюстративное фото
Энергетические вампиры среди вещей: почему эти предметы нельзя никому отдавать просто так. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Хороший человек должен делиться своими вещами - это правило в нас вкладывали еще с песочницы. Но такой добрый поступок иногда приводит к неприятностям. Отказ одолжить вещи не сделает вас жадиной. Но убережет от проблем, пишет Лайф.

Приметы и поверья давно занимают важное место в жизни людей. Существует много предметов, которые считаются не только обычными вещами, но и некими талисманами. Якобы они могут повлиять на жизнь человека. Рассказываем о шести таких магических вещицах, которые лучше не одалживать. Если вы, конечно, не хотите привлечь беду на свою голову.

1. Соль

Соль - это не просто приправа для еды. В некоторых культурах она является мощным элементом, который влияет на жизнь человека, например, соль считается символом гостеприимства и дружбы. Однако, если вы хотите избежать проблем, не одалживайте ее другим людям. Потому что это еще и энергетический компонент, который способен отрицательно повлиять на удачу, привлечь болезни и любовные утраты. Если кому-то из ваших соседей понадобилась соль, просто подарите ее, указав, что отдавать обратно не нужно.

2. Посуда

Столовая посуда - это семейные вещи, которые заряжены энергетикой вашего дома. Поэтому дать их в пользование другим - всё равно что поделиться частью себя. Считается, что одолженная или взятая у чужих людей посуда способна привести к утрате здоровья, к приобретению новых проблем, страхов, конфликтов с близкими. Поэтому, если хотите дать в долг пару тарелок, будьте готовы, что после могут начать происходить неприятные вещи.
 
3. Украшения
 
Украшения могут сослужить недобрую службу и наделить другого человека болезнями, неудачами и потерями. Они впитывают энергетику хозяина и работают на него. Поэтому, если вы дадите красивые аксессуары кому-то из своих друзей и знакомых, они прочувствуют все негативные последствия на себе. Считается, что разрешение носить свои украшения станет началом конфликта или недоразумений в будущем.

4. Веник

Веник также не рекомендуется одалживать из-за прилипчивой энергетики. Этот предмет используется для очистки и избавления от негативной энергии в доме. Поэтому если вы дадите веник кому-то на время, то лишите свой дом защиты. Другие считают, что, отдав его, вы обрекаете себя на финансовые проблемы, конфликты на работе и даже длинную черную полосу в жизни!

5. Одежда

Одежда - это личные вещи, которые желательно не отдавать тем, в чьих добрых и светлых намерениях вы не уверены. Считается, что предметы гардероба тоже впитывают энергетику хозяина. И передача одежды другому человеку может привести к «бонусу» в виде негативной энергии от хозяина к одолжившему и обратно. Особенно актуально это для обуви, ведь именно в ней скапливается вся тьма. Чтобы исключить возможные негативные последствия, за предмет одежды нужно всегда брать плату, хотя бы чисто символическую.

Помните, что отношения между людьми - это сложный процесс, в них играет роль множество факторов. Поэтому, если не хотите навлечь на свою или чужую голову беду, лучше не одалживать другим людям предметы, которые могут негативно повлиять на вашу энергетику. Лучше отказать и прослыть жадиной, но остаться в безопасности.

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