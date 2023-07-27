ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ⟩ В Париже спустя 100 лет запрета можно будет снова плавать в реке Сене

В начале XX века в Париже, как и во многих западноевропейских городах, резко загрязнились городские водоёмы — промышленных предприятий и городских жителей становилось всё больше. До последнего времени в столице Франции дождевая вода, вода из кухонь, ванных комнат и туалетов смешивалась и скапливалась в резервуарах, излишки которых приходилось сливать в Сену. Именно поэтому с 1923 года до наших дней местные власти установили запрет на купание в реке.

Однако за последние 20 лет канализационная система серьёзно изменилась, и в реку почти перестали попадать фекальные бактерии. Более того, к Летней Олимпиаде-2024 в Париже заработает огромный резервуар на случай дождей, который исключит попадание канализационных стоков в Сену. Тогда реку смогут полноценно использовать и как площадку для соревнований, и как место для проведения церемонии открытия, где 160 лодок перевезут 10 000 спортсменов к Эйфелевой башне. Для обычных горожан три пляжа для купания откроются летом 2025 года, сообщает тг-канал «Кровавая барыня»