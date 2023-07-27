ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА ⟩ Платье-сенсация за 5 000 евро ослепило гостей «Бала цветов»

На прошедшем в таллинском дворцово-парковом ансамбле Кадриорг «Бале цветов» эстонские дизайнеры Татьяна Петрайтис и Елена Гульпа показали всем изысканное, действительно королевское платье. Его надела 18-летняя модель Мишель Гульпа, и желающие сфотографировать ее и прикоснуться к великолепию этого рукотворного шедевра выстраивались в очередь. Дизайнеры-подруги решили подарить всем гостям цветочного мероприятия платье, которое назвали «Цветочная симфония». И оно действительно заставило ахнуть всех!
Что вдохновило на создание платья дизайнеров Татьяну Петрайтис и Елену Гульпу? «Прежде всего место проведения. Во дворце Кадриорг все должно быть волшебно и сказочно, изысканно и роскошно, и мы решили создать платье, которое идеально бы подходило к интерьеру дворца, его истории и отражало бы концепцию «Бала цветов». Мы назвали платье «Цветочная симфония» и подарили его всем», - говорит Елена.
Елена в 2006 году сама участвовала в конкурсе «Цветочное платье», а ее дочка Мишель в прошлом году представляла итальянскую команду, которая и получила первое место.
Елена рассказала, что платье обошлось им с Татьяной примерно в 5 000 евро, расходы подруги поделили пополам. Сделали платье за 10 дней. По словам Елены, первоначально была совершенно иная концепция, но в силу форс-мажорных обстоятельств пришлось перестраиваться на ходу, и за короткий срок создать настоящий шедевр. «Мы практически не спали, ведь все платье шилось вручную, а это достаточно трудоемкая работа», - рассказала Елена.
И Елена, и Татьяна идеально работали в паре, понимая друг друга с полуслова. Елена сделала 10-метровый по ширине каркас, на юбку из гипюра ушло 10 метров ткани, столько же на подкладку. «И верх платья покрыли десятью метрами фатина, ткани, которая придала платью необходимую нежность и изысканность», - рассказывает Петрайтис.
Платье расшито кристаллами Сваровски - 3 000 штук, и Елена приклеивала их своими руками. Татьяна нашивала на платье цветы - настоящие и искусственные. «Нужно было расположить их правильно, в соответствии с придуманным ранее узором, и ошибиться было нельзя», - вспоминает Татьяна.
Вес этого рукотворного шедевра, которое восхитило всех гостей Бала цветов, - 5-6 килограммов. Мишель стойко позировала в нем несколько часов и профессионально дефилировала по сцене.
Татьяна говорит, что они с Еленой хотели подарить гостям «Бала цветов» положительные эмоции, чтобы как можно больше людей смогли увидеть шикарное и элегантное королевское платье и восхититься его красотой. «Над созданием платья работала команда единомышленников. За макияж и прическу отвечала известный стилист Оксана Линде, Артем Фауст снимал видеоролик, который мы подарили организатору бала цветов Татьяне Тридворновой. «Цветочная симфония» - это и благодарность всем мастерам-флористам, которые каждый год творят цветочные платья на радость людям, вкладывая в их создание не только свои материальные ресурсы, но и свои сердца, фантазии и души», - считает Татьяна.
Какое будущее у шикарного платья? Елена и Татьяна говорят, что уже несколько человек обратились к ним с просьбой о сдаче платья в аренду для блистательных фотосессий. Пусть в нашей жизни будет больше красоты и великолепия, ведь в таком наряде любая женщина ощутит себя настоящей королевой!