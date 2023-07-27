ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА ⟩ Платье-сенсация за 5 000 евро ослепило гостей «Бала цветов»

Что вдохновило на создание платья дизайнеров Татьяну Петрайтис и Елену Гульпу? «Прежде всего место проведения. Во дворце Кадриорг все должно быть волшебно и сказочно, изысканно и роскошно, и мы решили создать платье, которое идеально бы подходило к интерьеру дворца, его истории и отражало бы концепцию «Бала цветов». Мы назвали платье «Цветочная симфония» и подарили его всем», - говорит Елена.

Мишель Гульпа в роскошном платье на "Балу цветов" Фото: личный архив

Елена в 2006 году сама участвовала в конкурсе «Цветочное платье», а ее дочка Мишель в прошлом году представляла итальянскую команду, которая и получила первое место.

Елена рассказала, что платье обошлось им с Татьяной примерно в 5 000 евро, расходы подруги поделили пополам. Сделали платье за 10 дней. По словам Елены, первоначально была совершенно иная концепция, но в силу форс-мажорных обстоятельств пришлось перестраиваться на ходу, и за короткий срок создать настоящий шедевр. «Мы практически не спали, ведь все платье шилось вручную, а это достаточно трудоемкая работа», - рассказала Елена.

И Елена, и Татьяна идеально работали в паре, понимая друг друга с полуслова. Елена сделала 10-метровый по ширине каркас, на юбку из гипюра ушло 10 метров ткани, столько же на подкладку. «И верх платья покрыли десятью метрами фатина, ткани, которая придала платью необходимую нежность и изысканность», - рассказывает Петрайтис.

Платье «Цветочная симфония» Фото: личный архив