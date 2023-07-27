«Я выгляжу отвратно после гибели ребенка»: Шинейд О'Коннор опубликовала душераздирающее видео перед смертью

Стало известно, как выглядела О'Коннор в последние дни своей жизни. Она выходила в соцсети 9 июля, чтобы «подтвердить свою личность» по просьбам пользователей. Шинейд обнародовала видео из своей квартиры. Артистка предстала в темно-синей льняной рубашке. Обладательница премии «Грэмми» носила короткую стрижку и очки. О'Коннор призналась, что недовольна своим внешним видом. Многодетная мать дала понять, что не может справиться с гибелью сына.

«В любом случае я выгляжу отвратно, вот почему я не хотела снимать видео. Но когда, к сожалению, уходит из жизни твой ребенок - это нехорошо для души и тела, если честно», - поделилась эмоциями Шинейд.

Затем артистка показала свою квартиру и букет, который подарил ей друг. О'Коннор также продемонстрировала поклонникам гитару, висящую на стене, и призналась, что планирует написать несколько мелодий.

Последний пост Шинейд тоже был посвящен покойному сыну. 17 июля звезда обнародовала трогательный кадр с Шейном из семейного архива. Исполнительница оставила ссылку на свой трек, написанный в поддержку матерям детей-самоубийц. О’Коннор сделала душераздирающее признание.

«С тех пор существую, как ночная нежить. Он был любовью моей жизни, лампочкой моей души. Мы были двумя половинками одной души. Единственный человек, который любил меня без всяких условий. Я затерялась в промежуточном состоянии без него», - призналась звезда.

Невиим Шейн - один из четверых детей О'Коннор. Он появился на свет после короткого романа певицы с музыкантом Доналом Лунни. Молодой человек проходил лечение в клинике, куда был помещен под наблюдение. После побега из госпиталя Шейна разыскивали несколько дней. Позже артистка сообщила, что он покончил с собой. Его тело обнаружили в Брее, крупнейшем городе ирландского графства Уиклоу.