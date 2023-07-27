Женщина похудела на 32 килограмма за год, приучив себя есть одно блюдо

Британка с детства страдала от ожирения, а с возрастом проблема только усугубилась: Кэй Уоррен диагностировали кардиомиопатию — болезнь сердечной мышцы, при которой стенки камер сердца становятся растянутыми, утолщенными или жесткими. Женщина понимала, что если она в ближайшее время не избавится от лишнего веса, то к этой болезни прибавится еще и диабет.
Свой путь к здоровому телу Кэй начала с группы худеющих, куда ее пригласил друг. Участников клуба не призывали изнурять себя тренировками и жесткими диетами, напротив, предлагали найти то, что будет приносить удовольствие и поможет сбросить вес без особых усилий. Кэй узнала, что ей нравятся салаты, ведь их можно составлять из множества ингредиентов — с таким разнообразным питанием заскучать сложно. Женщина старалась добавлять в блюда больше овощей, и со временем желание объедаться калорийной пищей пропало напрочь. Чуть позже Кэй начала сокращать порции и вводить в рацион исключительно здоровую еду — супы и полезные гарниры.
Вес падал, а самочувствие Кэй улучшалось. Она начала подсчитывать калории и регулярно ходить на прогулки со своими собаками. Всего через год такого образа жизни женщина сбросила 32 килограмма. «Теперь, когда я вижу холм, я взбираюсь на него, а раньше обошла бы его стороной», — рассказала она Manchester Evening News.