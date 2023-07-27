Почему современные психологи ненавидят фильм «Любовь и голуби»

«Курорт органов движения»

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Представьте на минуточку, что это не Василию, а Наде дали путевку на курорт. И что не Василий, а Надя одна, оставив семью, детей, уезжает на отдых. Представили? Нет? И не сможете: такого не могло быть в принципе, чтобы замужняя женщина, мать троих детей, беззаботно отправилась отдыхать в санаторий. Да ее бы осудила вся деревня! А кто будет копать картошку, варить обеды, стирать белье? Вот мужчина — другое дело. Василий с блаженной улыбкой, даже не задумавшись, как без него будет жить все это время семья, вываливается за дверь:

«Счастливо оставаться!»

Надя без Василия – никуда!

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Фильм ясно показывает: женщина без мужа — никто, и звать ее никак. Даже такая, казалось бы, «продвинутая», умная и самодостаточная Раиса Захаровна, громко проповедующая свободу («Я своей свободой дорожу, брак — это добровольное рабство!»), заполучив Василия, тает от счастья и готова даже научиться печь пироги — лишь бы его удержать.

А уж для Надежды, у которой «увели» мужа, жизнь буквально закончилась. Она две недели лежит на кровати, готовясь умереть. И это преподносится как норма: женщина без мужчины — «неполноценна», пропадет, никому не нужна. Неудивительно, что и психологи, и современные девушки приходят от этого в ужас.

А где любовь?