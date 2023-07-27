Почему современные психологи ненавидят фильм «Любовь и голуби»

Мы привыкли относиться к советским фильмам как к чему-то доброму, светлому, искреннему, но не все так просто, пишет «Телепрограмма».
С умилением смеемся над пьяными выходками дяди Мити из комедии «Любовь и голуби», переживаем за Катерину из «Москва слезам не верит», которая так хочет вернуть сильного и мужественного Гошу… А вот современные психологи да и просто молодые зрители, которым не довелось жить в Советском Союзе, относятся к этим героям иначе.
«Зато не пьет!»
Отец троих детей, деревенский мужик Василий, не пропивает деньги, как большинство соседей, он тратит их на любимое увлечение — голубей. Тайком от жены. Зрители смеются, глядя, как он торопливо скрывается на чердаке — подальше от криков и тяжелых кулаков супруги. Смешно? Очень! Но разве это нормальная семья — в которой муж, не советуясь с женой, тратит на себя средства, отложенные на одежду и еду для детей? А его вполне безобидное увлечение — предмет ненависти для жены?
«Беги, дядь Мить!»
Сосед Кузякиных, дядя Митя, ни разу не появляется в кадре трезвым. Он — нормальный деревенский алкоголик, над выходками которого все смеются. Порой дядя Митя ради халявной выпивки готов даже «похоронить» собственную жену:
«Инфаркт микарда! Оттакой рубец!» — авось из жалости нальют.
Но именно это и страшно — то, что бытовой алкоголизм всегда считался «нормой» для нашей деревни. И стычки дяди Мити и бабы Шуры, когда она с лопатой гонится за ним, — не больше чем повод посмеяться. А ведь, если вдуматься, это настоящая трагедия. Вы бы хотели, чтобы в вашей семье был такой дядя Митя?
«Курорт органов движения»
Представьте на минуточку, что это не Василию, а Наде дали путевку на курорт. И что не Василий, а Надя одна, оставив семью, детей, уезжает на отдых. Представили? Нет? И не сможете: такого не могло быть в принципе, чтобы замужняя женщина, мать троих детей, беззаботно отправилась отдыхать в санаторий. Да ее бы осудила вся деревня! А кто будет копать картошку, варить обеды, стирать белье? Вот мужчина — другое дело. Василий с блаженной улыбкой, даже не задумавшись, как без него будет жить все это время семья, вываливается за дверь:
«Счастливо оставаться!»
Надя без Василия – никуда!
Фильм ясно показывает: женщина без мужа — никто, и звать ее никак. Даже такая, казалось бы, «продвинутая», умная и самодостаточная Раиса Захаровна, громко проповедующая свободу («Я своей свободой дорожу, брак — это добровольное рабство!»), заполучив Василия, тает от счастья и готова даже научиться печь пироги — лишь бы его удержать.
А уж для Надежды, у которой «увели» мужа, жизнь буквально закончилась. Она две недели лежит на кровати, готовясь умереть. И это преподносится как норма: женщина без мужчины — «неполноценна», пропадет, никому не нужна. Неудивительно, что и психологи, и современные девушки приходят от этого в ужас.
А где любовь?
А самое главное: современный зритель часто не понимает, почему фильм назван «Любовь и голуби». Где там любовь? Кто кого любит? Надежда — Василия? Это, скорее, привычка и страх потерять «надежное плечо» рядом. Василий — Надежду? Тоже привычка: рядом с женой удобно, он для нее как четвертый ребенок, она им везде руководит, так что самому думать и что-то решать необязательно. Василий — Раису Захаровну? Да ну, какая любовь — «пожить красивше захотел», как он сам признается. Раиса Захаровна тоже его не любит, ей просто одиноко, да и статус «свободной» женщины надоел.
О том, что фильм далеко не всем сегодня понятен и близок, свидетельствуют отзывы в Сети:
«Я вот тоже, только посмотрела полчаса, ни разу не улыбнулась, пытаюсь заставить себя досмотреть… Есть вероятность того, что люди со слабым чувством юмора и любят подобные незатейливые фильмы. Ведь кто-то же смотрит «Аншлаг» и другие «юмористические» передачи?»
«Не считаю этот фильм комедией. Предательство (измена) близкого человека, алкоголизм, сцены сильной ругани, раздор в семье, куда вовлечены дети…. Вот интересно, если бы в сюжете была не мужская измена, а женская, было бы одинаково смешно? Как вообще над этим можно смеяться?»
«Показана полная безалаберность и безответственность главного героя Василия. Кроме жалости к главным героям, других эмоций этот фильм не вызвал. В этом фильме нет любви и нет комедии».
Впрочем, гораздо больше отзывов восторженных:
«Будьте попроще, просто смотрите и отдыхайте, и не заморачивайтесь! Не забывайте, что это всего-навсего комедия, а не какой-то исторический фильм, а вот как раз современные комедии ни в какое сравнение со старыми комедиями не идут».
«Герои узнаваемы. И безобидный дед Митя сплошь и рядом встречается, и такие вот любители голубей. И любовь есть! Только эти люди не привыкли о ней говорить! Они только понимают, что дышать друг без друга не могут! Они грешны, суетливы, не слишком образованны, но чисты душой и вырастили замечательных детей. И смеясь над ними — мы смеемся над собой, своими знакомыми, очень родными и понятными».