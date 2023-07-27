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С ЗЕЛЕНОЙ ОСТОРОЖНЕЕ ⟩ Почему губки для посуды имеют разные цвета: потрогайте сами и убедитесь

Limon.ee
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Губки для мытья посуды
Губки для мытья посуды Фото: Shutterstock

Об этом мало кто знает, хотя надо бы.

Мало кто знает, почему губки для посуды производятся в разных оттенках. На самом деле это не просто дизайн.

Разные цвета губок говорят об их разной жесткости, абразивности и предназначении. Самая жесткая – зеленая. Ей очищают нагары и сильные загрязнения. Осторожнее с ними, если посуда имеет антипригарное покрытие.

Красная губка способна устранить въевшиеся загрязнения и присохшие остатки пищи, но уступает по абразивности зеленой.

Желтая губка – самая мягкая, она предназначена для мытья стекла и хрусталя.

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