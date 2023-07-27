69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

69-летняя легенда рестлинга, актер, шоумен и музыкант Халк Хоган (настоящее имя - Терри Джин Боллеа) готовится третий раз идти под венец. Об этом сообщает NYpost.

Избранницей Хогана стала 45-летняя Скай Дейли, инструктор по йоге, с которой он познакомился на вечеринке у общих друзей, актера Корина Немека и его подруги, а ныне - жены Сабрины Нова. Именно Нова, по словам рестлера, убедила его позвать Дейли на свидание.

О помолвке счастливая пара сообщила на свадьбе Немека и Нова. Обручальное кольцо с бриллиантом Хоган подарил своей невесте за три дня до этого.

Для Халка Хогана это будет третий брак. Отношения с первой женой, Линдой Клэридж, длились 25 лет (2008-1983), и закончились по причине неверности рестлера, которую он, к слову, отрицает. В 2010 он женился на Дженнифер МакДэниэл. В феврале 2022 года пара развелась. От первого брака у Хогана есть двое детей.