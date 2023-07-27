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Соединение ретроградной Венеры и Меркурия: четыре знака Зодиака, которые рискуют сойтись с бывшими

Limon.ee
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Встреча мужчины и женщины. Иллюстративное фото
Встреча мужчины и женщины. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

26 июля ретроградная Венера, которая начала свое обратное движение 23 июля, соединилась с Меркурием. Такой союз планет опасен внезапным возникновением бывших, предупреждает peopletalk.ru.

Если ты родилась под знаком зодиака Овен, Стрелец, Близнецы или Весы, то в ближайшие 2 дня можешь получить неожиданное, или наоборот долгожданное сообщение от того самого, что когда-то покинул твою жизнь.

Если ты хочешь возобновить эту историю, у тебя есть все шансы наладить общение с вернувшимся героем. Если же до сих пор ситуация не была доведена до логического завершения, стоит закрыть гештальт недосказанности и отпустить эти отношения, не унося груз обиды в будущее.

Если же ты уже нашла своего единственного и не планируешь восстанавливать старые связи, до 28 июля у тебя будет возможность пересмотреть текущие отношения: что в них хорошо, а что стоит поменять.

Для тех, кто свободен: будь осторожна, провожая рабочую неделю пятничным вечером, ибо ретроградная Венера искажает восприятие потенциальных партнеров и объективная оценка клубных принцев поможет тебе избежать ненужного романа.

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