Михаил Лабковский объяснил, почему некоторые мужчины знакомятся с женщинами при помощи хамства

В свежем посте в своем Telegram-канале Михаил Лабковский говорит не о том, как добиться желаемого, пишет super.ru.
Он объясняет, почему мы порой будто специально делаем все, чтобы его не получить. К примеру, попадая на работу мечты, выполняем ее спустя рукава. Или отказываем в свидании человеку, который понравился. Или уходим с последних курсов вуза. Одной из причин такого поведения психолог называет вторичную выгоду и показывает на пальцах, что это значит.
Бывает и неочевидный саботаж: например, сотрудник специально ведет себя так, чтобы его уволили; девушка делает все, чтобы парень ей не перезвонил. Да даже мужчина, который в хамской манере «подкатывает» к дамам, тоже ведет себя так из-за страха, и ему проще услышать «нет». «Разве на просьбу “скинь интимную фотку” обычно отвечают согласием?» - рассуждает Михаил Лабковский.
Причиной такого поведения он называет внутренний конфликт человека. «Иногда наши желания имеют диаметрально противоположную природу. С одной стороны, мы хотим успеха, но с другой боимся сопряженной с ним ответственности. Вроде думаем, что отношения - это хорошо, однако и холостяцкая жизнь нас устраивает, и перспектива быть в паре не кажется такой уж привлекательной.
На вопрос «Как справиться с внутренним конфликтом?» психолог дает вполне ожидаемый и логичный ответ: «Учитесь понимать себя и свои истинные намерения».