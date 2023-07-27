Михаил Лабковский объяснил, почему некоторые мужчины знакомятся с женщинами при помощи хамства

Бывает и неочевидный саботаж: например, сотрудник специально ведет себя так, чтобы его уволили; девушка делает все, чтобы парень ей не перезвонил. Да даже мужчина, который в хамской манере «подкатывает» к дамам, тоже ведет себя так из-за страха, и ему проще услышать «нет». «Разве на просьбу “скинь интимную фотку” обычно отвечают согласием?» - рассуждает Михаил Лабковский.

Причиной такого поведения он называет внутренний конфликт человека. «Иногда наши желания имеют диаметрально противоположную природу. С одной стороны, мы хотим успеха, но с другой боимся сопряженной с ним ответственности. Вроде думаем, что отношения - это хорошо, однако и холостяцкая жизнь нас устраивает, и перспектива быть в паре не кажется такой уж привлекательной.