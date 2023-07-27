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Михаил Лабковский объяснил, почему некоторые мужчины знакомятся с женщинами при помощи хамства

Limon.ee
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Знакомство. Иллюстративное фото
Знакомство. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В свежем посте в своем Telegram-канале Михаил Лабковский говорит не о том, как добиться желаемого, пишет super.ru.

Он объясняет, почему мы порой будто специально делаем все, чтобы его не получить. К примеру, попадая на работу мечты, выполняем ее спустя рукава. Или отказываем в свидании человеку, который понравился. Или уходим с последних курсов вуза. Одной из причин такого поведения психолог называет вторичную выгоду и показывает на пальцах, что это значит.

Так, по мнению Лабковского, студенты, которые все никак якобы не могут дописать диплом, на самом деле просто не хотят слезать с родительских плеч. Женщина, наконец получившая приглашение на свидание от мужчины мечты, отказывает ему во встрече не потому что тот ей разонравился, а из-за страха отношений.

Бывает и неочевидный саботаж: например, сотрудник специально ведет себя так, чтобы его уволили; девушка делает все, чтобы парень ей не перезвонил. Да даже мужчина, который в хамской манере «подкатывает» к дамам, тоже ведет себя так из-за страха, и ему проще услышать «нет». «Разве на просьбу “скинь интимную фотку” обычно отвечают согласием?» - рассуждает Михаил Лабковский.

Причиной такого поведения он называет внутренний конфликт человека. «Иногда наши желания имеют диаметрально противоположную природу. С одной стороны, мы хотим успеха, но с другой боимся сопряженной с ним ответственности. Вроде думаем, что отношения - это хорошо, однако и холостяцкая жизнь нас устраивает, и перспектива быть в паре не кажется такой уж привлекательной.

На вопрос «Как справиться с внутренним конфликтом?» психолог дает вполне ожидаемый и логичный ответ: «Учитесь понимать себя и свои истинные намерения».

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