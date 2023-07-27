Карьерные перспективы, любовь и личный успех: Тамара Глоба указала на три знака Зодиака, которым крупно подфартит

Судя по расположению небесных светил, по-настоящему подфартит в этот период тем, кто рожден под созвездиями Близнецов, Рака и Стрельца.

Им обещаны карьерные перспективы, решение финансовых вопросов и личное счастье.

Близнецы, хоть и с препятствиями, но решат финансовые вопросы. Будут успешными творческие встречи.

Ракам обещаны карьерные перспективы и удачные проекты, на которые сначала нужно потратиться, но оно того стоит.