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Карьерные перспективы, любовь и личный успех: Тамара Глоба указала на три знака Зодиака, которым крупно подфартит

Limon.ee
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Успех. Фото иллюстративное.
Успех. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Прогноз для разных знаков зодиака сделала астролог Тамара Глоба, пишет teleprogramma.pro.

Судя по расположению небесных светил, по-настоящему подфартит в этот период тем, кто рожден под созвездиями Близнецов, Рака и Стрельца.

Им обещаны карьерные перспективы, решение финансовых вопросов и личное счастье.

Близнецы, хоть и с препятствиями, но решат финансовые вопросы. Будут успешными творческие встречи.

Ракам обещаны карьерные перспективы и удачные проекты, на которые сначала нужно потратиться, но оно того стоит.

Стрельцов, которые отправятся в дорогу, ждет любовь и личный успех, но придется за себя побороться.

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