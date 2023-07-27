ПО СТОПАМ МАТЕРИ ⟩ Дочь Хайди Клум оголилась, оставшись в одних крошечных стрингах

Модель Хайди Клум широко известна по всему миру не только благодаря своей красоте, нетронутой годами.

Эпатажная дама то и дело демонстрирует чрезмерно откровенные наряды.

Не чуждается Клум и горячих фотосессий, к которым привлекает свою 19-летнюю дочь Лени.

Девушка взяла от матери самое лучшее и благодаря яркой внешности успешно начала карьеру модели. Лени показала собственное пикантное фото.

Юная красотка лежит на кровати в одних крошечных стрингах.

На покрасневшей спине девушки видны следы от завязок лифа.

«Очевидно, я использовала недостаточное количество солнцезащитного крема», - написала Лени.

Надеемся, обгоревшая спина не доставит младшей Клум много неприятностей.