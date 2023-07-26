Известная на весь мир ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Печальное известие сообщает The Irish Times без объяснения причин.
Умерла легендарная певица Шинейд О'Коннор
Последний пост в Twitter Шинейд опубликовала 17 июля 2023 года. Она выложила архивную фотографию с маленьким Шейном, совершившим самоубийство, и написала, что он «живёт с ней как ночное создание». Певица назвала сына «любовью всей жизни, светильником души».
Шейн погиб в прошлом году. Артистку серьёзно подкосила его гибель, и спустя неделю после его гибели она пыталась покончить с собой.
На похороны Шейна она облачилась в ярко-розовый костюм - худи и безразмерные штаны. Это была его просьба.