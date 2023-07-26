Умерла легендарная певица Шинейд О'Коннор

Последний пост в Twitter Шинейд опубликовала 17 июля 2023 года. Она выложила архивную фотографию с маленьким Шейном, совершившим самоубийство, и написала, что он «живёт с ней как ночное создание». Певица назвала сына «любовью всей жизни, светильником души».

Шейн погиб в прошлом году. Артистку серьёзно подкосила его гибель, и спустя неделю после его гибели она пыталась покончить с собой.