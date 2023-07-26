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ПРОКЛЯТЫЙ СЕРИАЛ? ⟩ Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов

Limon.ee
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Михаил Мамедов. Скриншот из Facebook.
Михаил Мамедов. Скриншот из Facebook. Фото: Postimees

Стало известно, что в возрасте 71 года умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов. По данным Telegram-канала Shot, мужчина скончался в Москве прямо на приеме у врача.

Известно, что вчера около 15:00 Михаил вместе с женой Людмилой пришли в поликлинику на Рижском проезде. Там у него заболело сердце. Прибывшая на место бригада скорой спасти жизнь режиссера не смогла. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.

Михаил Мамедов - заслуженный деятель искусств России. Был режиссером Театра имени Маяковского и «Театра «Луны». Также Мамедов снимал фильмы и культовые сериалы, среди них «Паутина-1. Расплата» , «Улицы разбитых фонарей – 8. Карта смерти», «Такова жизнь» и «Неистовый, яростный, бешеный…».

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