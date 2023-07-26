ПРОКЛЯТЫЙ СЕРИАЛ? ⟩ Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов

Известно, что вчера около 15:00 Михаил вместе с женой Людмилой пришли в поликлинику на Рижском проезде. Там у него заболело сердце. Прибывшая на место бригада скорой спасти жизнь режиссера не смогла. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.