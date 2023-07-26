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14 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ДВЕ НОЧИ ⟩ Сумасшедшие цены на ночлег в Вильянди

Крислин Метсанурм
, репортер
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Цены на жилье в Вильянди.
Цены на жилье в Вильянди. Фото: Kermo Benrot / kuvatõmmis Schloss Fellini kodulehelt / kuvatõmmis Booking.com / Elu24 kollaaž

В эти выходные проходит 30-й Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки, который каждый год преображает на несколько дней тихий городок. Elu24 решил проверить, насколько возросли цены в связи с этим грандиозным мероприятием.

Каждый год в июле на холмах среди руин замка Вильянди и в центре города начинается ежегодный фестиваль народной музыки. Четырехдневный фолк-фестиваль привлекает любителей музыки как из Эстонии, так и из-за рубежа. В этом году Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки празднует свое 30-летие, а это значит, что половина концертов будет бесплатной.

Редакция поинтересовалась в гостиничных предприятиях Вильянди, удастся ли попасть на фестиваль в последний момент. В Grand Hotell Viljandi, работающей с 1983 года, сообщили, что все номера практически проданы. «Осталось несколько одноместных номеров», - сказал администратор гостиницы.

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