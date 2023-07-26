14 ТЫСЯЧ ЕВРО ЗА ДВЕ НОЧИ ⟩ Сумасшедшие цены на ночлег в Вильянди

Каждый год в июле на холмах среди руин замка Вильянди и в центре города начинается ежегодный фестиваль народной музыки. Четырехдневный фолк-фестиваль привлекает любителей музыки как из Эстонии, так и из-за рубежа. В этом году Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки празднует свое 30-летие, а это значит, что половина концертов будет бесплатной.