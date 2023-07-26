ФОТО ⟩ Оснащен лыжами и реактивным дивагателем: на аукционе продадут необычное авто Джеймса Бонда

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили Aston Martin V8 1973 года. За авто планируют выручить от 1,4 до 1,8 миллиона долларов. Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома, где можно ближе рассмотреть фото машины.

Дело в том, что именно этот Aston Martin V8 стал авто Джеймса Бонда. Купе снялось в фильме «Искры из глаз» 1987 года с Тимоти Далтоном в главной роли.

Этот Aston Martin V8 случайно стал автомобилем Джеймса Бонда. Дело в том, что завод Aston Martin оказался загружен заказами и для фильма пришлось искать подержанные спорткары.

Для фильма Aston Martin V8 модифицировали. Он получил выдвижные лыжи, а сзади появилось сопло реактивного двигателя, бутафорское, естественно. По сюжету агент 007 спускался на реактивном Aston Martin по заснеженному горному склону.