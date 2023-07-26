ВИДЕО ⟩ Барби-бум не прошел мимо Эстонии: чем это грозит местным жителям?

На новый фильм Греты Гервиг «Барби» в первые выходные проката в Эстонии было продано 30 256 билетов, что стало рекордным показателем для эстонских кинотеатров в этом году. Интерес к фильму высокий, поэтому мы отправились на улицы Таллинна разбираться, что думают об этом фильме, самих куклах и розовом цвете местные жители? Для полноты картины моя коллега Лиана Турпакова оделась во все розовое, чтобы наглядно продемонстрировать жителям города яркость и неоднозначность данного цвета. Чему учит эта картина и чему нас всех научила кукла Барби?

Фильм о кукле Барби находится в разработке с 2009 года. Но только в позапрошлом году у него появились финальная версия сценария, режиссер и актеры.

Главную героиню выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда Барби начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии, а ее прошлое место обитания больше не кажется таким привлекательным, как прежде.