Прекрасный пляжный отдых на Родосе в настоящее время труднодостижим: 30 000 человек эвакуированы с острова из-за природных пожаров. «На сегодняшний день свой отдых на греческом острове отменили в общей сложности десять человек», - говорит представитель туристического оператора Novatours, пишет Elu24.
КУПИЛИ ПУТЕВКУ НА РОДОС? ⟩ Что делать жителям Эстонии, которые планировали отпуск на пылающем острове
Родос - популярное туристическое направление, славящееся своими природным богатствами, чистейшим морем, многокилометровыми и прекрасными пляжам. Однако то, что происходит на греческом туристическом острове сегодня можно назвать огненным кошмаром: вот уже неделю в южной и центральной части острова бушуют лесные пожары.
По сообщениям финских СМИ, некоторые туристические агентства северных стран отменили запланированные пакетные туры на Родос.
Эстонские туристические агентства признают, что некоторые клиенты предпочли отменить свои отпуска: им было предложена либо отменить, либо перенести или же заменить поездку.
Альтернатива в виде новой поездки
Менеджер по маркетингу компании GoTravel Кяди Пупарт говорит, что ситуация на Родосе, безусловно, беспокоит и клиентов, и турфирму. «Количество запросов было довольно скромным. Ситуация на месте меняется и постоянно обновляется, и благодаря туроператору, который находится в тесном контакте как с официальными источниками, так и с местными представителями, мы постоянно получаем новую информацию и действуем соответствующим образом», - отмечает Пупарт. Она добавляет, что если рейс клиента в ближайшие дни должен осуществляться из опасной зоны или в непосредственной близости от нее, то путешественникам будет предложена альтернатива в виде новой поездки.
«Отмена поездки - не разумный вариант, поскольку страхование не покрывает форс-мажоры, но уже известно, что туроператоры предложили клиентам возможность отказаться от путевки и получить полное возмещение, если их поездка начинается в ближайшее время с направлением в опасную зону. Такой вариант возможен, если путешественники отказываются от замены путевки», - объясняет Пупарт. «Те люди, чей отель оказался в опасной зоне, уже нашли с помощью своего туроператора новое жилье на безопасной части острова, которое застраховано до их запланированного обратного вылета».
По словам Пупарт, GoTravel как перепродавец пока получил только один запрос на аннуляцию, но не исключено, что большее число отмен путевок будет сделано непосредственно через туроператора.
Десяток отменных путевок
Руководитель отдела продаж эстонской компании Novatours Анн Тидеманн призналась, что на этой неделе на Родос не было сделано ни одного нового бронирования. По имеющимся данным, на сегодняшний день отменили свой отдых на острове в общей сложности десять человек.
«Мы поддерживаем контакт с клиентами, забронировавшими поездку на Родос на ближайшие вылеты, и предложили им альтернативные варианты для изменения поездки. Чтобы обеспечить более безопасный отдых, клиенты могут поменять заранее забронированный отель или изменить пункт назначения. По возможности мы предложим отель аналогичного класса на те же даты за пределами пожароопасной зоны», - сказала Тидеманн.
По словам Тидеманна, в случае ухудшения ситуации они готовы к немедленному реагированию. «Наша главная забота - чтобы все были под надежной защитой и в безопасности», - сказала она.
Все еще отдыхают
Однако руководитель офиса продаж Tez Tour Елена Гавронски отмечает, что в настоящее время, когда местные власти справляются с ситуацией и нет ограничений на полеты и неограниченно движение по местным дорогам, люди продолжают отдыхать в районах на севере острова, не затронутых огнем. «Там все идет по плану, включая экскурсии и развлекательные программы», - добавляет она.
Гавронски отмечает, что на сегодняшний день к ним обратились три клиента, обеспокоенные своей поездкой. «На данный момент мы решили подходить к каждой ситуации индивидуально. Однако если клиент забронировал отдых в зоне повышенного риска, мы обсуждаем, какое решение будет для него наиболее оптимальным: либо другой безопасный район Родоса, либо, например, перенос поездки на более поздний период. Мы следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с нашими местными представителями», - говорит она.