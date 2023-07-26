КУПИЛИ ПУТЕВКУ НА РОДОС? ⟩ Что делать жителям Эстонии, которые планировали отпуск на пылающем острове

По словам Пупарт, GoTravel как перепродавец пока получил только один запрос на аннуляцию, но не исключено, что большее число отмен путевок будет сделано непосредственно через туроператора.

Десяток отменных путевок

Руководитель отдела продаж эстонской компании Novatours Анн Тидеманн призналась, что на этой неделе на Родос не было сделано ни одного нового бронирования. По имеющимся данным, на сегодняшний день отменили свой отдых на острове в общей сложности десять человек.

«Мы поддерживаем контакт с клиентами, забронировавшими поездку на Родос на ближайшие вылеты, и предложили им альтернативные варианты для изменения поездки. Чтобы обеспечить более безопасный отдых, клиенты могут поменять заранее забронированный отель или изменить пункт назначения. По возможности мы предложим отель аналогичного класса на те же даты за пределами пожароопасной зоны», - сказала Тидеманн.

Novatours. Фото: Konstantin Sednev

По словам Тидеманна, в случае ухудшения ситуации они готовы к немедленному реагированию. «Наша главная забота - чтобы все были под надежной защитой и в безопасности», - сказала она.

Все еще отдыхают

Однако руководитель офиса продаж Tez Tour Елена Гавронски отмечает, что в настоящее время, когда местные власти справляются с ситуацией и нет ограничений на полеты и неограниченно движение по местным дорогам, люди продолжают отдыхать в районах на севере острова, не затронутых огнем. «Там все идет по плану, включая экскурсии и развлекательные программы», - добавляет она.