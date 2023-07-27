Гороскоп на 27 июля 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен. У Овна могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Овна и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Овну стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Телец. Мечты и романтика будут то и дело отвлекать Тельца от важных дел, мешая принять решение и сделать правильный выбор. Это может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Тельца; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Тельцу придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Тельцу, что делать, а ум – чего не делать.