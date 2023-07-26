ФОТО ⟩ Мокрые, но счастливые: незабываемый вечер с Hurts на Певческом поле

Уже к восьми вечера на Певческом поле потихоньку стал собираться народ, который пришел поддержать музыкального исполнителя Andreas и группу Minimal Winds. Несмотря на их молодой возраст, они отлично справились с заданием и завели толпу.

Сам легендарный электропоп-дуэт из Манчестера вышел на сцену в 21:30. К этому моменту Певческое поле заполонило огромное количество маленьких человечков в дождевиках. А тех, кто приходил с зонтами, ждало разочарование: к ним сразу же подбегали охранники и просили убрать их «спасителей» от дождя.

Самое удивительное, что как только музыкальный коллектив начал свое выступление, ливень затих. Концерт Hurts был настоящим праздником для всех поклонников и ценителей музыки. Поклонники с удовольствием пели вместе с артистами, танцевали и после каждого исполнения взрывались аплодисментами и криками радости.

Вокалист Тео Хатчкрафт постоянно общался с публикой, благодарил их за гостеприимство и за то, что, несмотря на такую неблагоприятную погоду, все пришли послушать их музыку. На песне «Wings» артисты попросили всех включить фонарики на телефоне и подпевать. Это выглядело нереально!