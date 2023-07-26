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ВИДЕО ⟩ Не называйте Лаагна-теэ «канавой», и вот почему...

Limon.ee
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Лаагна-теэ в Таллинне. Снимок иллюстративный
Лаагна-теэ в Таллинне. Снимок иллюстративный Фото: Sander Ilvest

В Сети появилось милейшее видео, где Лаагна-теэ детским голосом очень просит не называть ее «канавой».

Недавно в интернете появилось удивительное видео, сгенерированное от имени одной из самых известных дорог в Таллинне - Лаагна теэ. Видео детским голосом призывает нас не называть эту дорогу «канавой». Автор видео неизвестен.

Эта небольшая заметка напоминает нам о важности уважительного отношения к окружающей среде и тому, что каждый объект, даже дорога, заслуживает нашего уважения. Давайте будем более внимательными к названиям и проявим заботу о нашем городе!

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