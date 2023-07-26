ВИДЕО ⟩ Не называйте Лаагна-теэ «канавой», и вот почему...

Недавно в интернете появилось удивительное видео, сгенерированное от имени одной из самых известных дорог в Таллинне - Лаагна теэ. Видео детским голосом призывает нас не называть эту дорогу «канавой». Автор видео неизвестен.

Эта небольшая заметка напоминает нам о важности уважительного отношения к окружающей среде и тому, что каждый объект, даже дорога, заслуживает нашего уважения. Давайте будем более внимательными к названиям и проявим заботу о нашем городе!