В наши края едет группа «Cream Soda»

«Cream Soda» - это группа электронной музыки, основанная в 2012 году. Их особый стиль и музыкальные работы стали очень узнаваемы для многочисленной аудитории. Трек «Никаких больше вечеринок» становится одним из хитов 2019 года, который как-то предвещал конец клубной жизни в разгаре пандемии. Песня «Плачу на техно» - самое популярное видео о самоизоляции, которое за 6 месяцев набрало 37 миллионов просмотров на YouTube, а сейчас количество просмотров завалило за 60 миллионов.