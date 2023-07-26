Шесть фатальных ошибок в общении с мужчиной, из-за которых вы рискуете быть брошенной

Думать при мужчине вслух - провальная идея. Это доказал еще олдскульный фильм: «Чего хотят женщины?». Мел Гибсон тогда чуть не поехал головой от потока мыслей девушек. Да, у женщин в голове крутится непрекращающийся мысленный цирк, но обнажение этого шапито повергает парней в шок. Женский поиск решения вопроса в стиле оглашенного потока сознания воспринимается мужчиной как бесконечная, а главное - утомительная болтовня, которую стоит пропускать мимо ушей. Или того хуже - как призыв о помощи. Если эта женская особенность пока нерешаема, то хотя бы предупредите молодого (или не очень) человека о том, что ваш монолог - это не призыв к решению проблем, а просто некоторого рода комментарии к жизни. 2. Говорить обо всем и сразу

Информационный поток между левым и правым полушарием у женщины мощнее: вот почему они могут рассказывать о нескольких вещах одновременно - иногда одним предложением. Однако искусство говорить о нескольких темах сразу мужчинам даётся куда сложнее. Представьте! Вы начинаете обсуждать планы на выходные, и, прежде чем это осознаёте, тут же переключаетесь на последние сплетни, причёску соседки и прогноз погоды. Этот разговорный вихрь может заставить вашего мужчину тут же убежать выгуливать собаку. 3. Перебивать - невежливо

Для мужчин перебивать в общении друг друга - это, можно сказать, вызов на словесную гладиаторскую арену. Они прерывают собеседника только тогда, когда настроены агрессивно или чувствуют конкуренцию. Для женщины же наоборот - постоянная подача реплик означает внимание к собеседнику. Чтобы избежать таких разговорных перепалок, говорите с мужчиной по очереди, как будто вы элегантные разговорные танцоры. 4. Говорить намеками

Если бы намёки были спортом, то женщины стали в нем олимпийскими чемпионками! Дамы ходят на цыпочках вокруг своих желаний, ожидая, что мужчины расшифруют эти загадочные подсказки. Но, увы, кавалеры не умеют читать мысли, и ваши намёки иногда лучше отодвинуть на второй план, чтобы не было недопонимания. Кроме того, мужчин нервирует нехватка логики и целесообразности в разговоре «вокруг да около», они обвиняют женщин в том, что те сами не знают, о чём говорят. Итак, давайте овладеем искусством прямого общения и начнем говорить прямо, а не описаниями с «Алиэкспресса». 5. Наказывать мужчину молчанием, когда обиделась

Женщины используют слова, чтобы выказать участие и наладить отношения, и поэтому общение для дам своего рода награда. Молчание может быть золотом, но в отношениях запросто станет тактическим оружием массового поражения мужской психики. Вместо того чтобы высказать свои чувства, женщины уходят в крепость молчания, ожидая, что их партнёр расшифрует все их эмоции, как агент 007. Внимание, спойлер: особи мужского пола не обучены скрытой расшифровке эмоций! 6. Стремления прочитать его мысли

Если вы по какой-то причине стали читать мысли мужчин, то это лечится. Вы убеждены, что знаете, о чём он сейчас думает? Чтение мыслей - это навык, который лучше оставить супергероям и экстрасенсам. Вступайте в открытое общение, там тоже бывает приятно.