ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ НУЖНО ТАКОЕ! ⟩ Меган Фокс вышла на улицу в прозрачном платье-иллюзии: ей пришлось прикрываться руками

Меган носит такие откровенные вещи, что повторить ее образы мало кто осмелится. Когда-то актриса говорила, что вовсе не считает себя секс-символом и даже немного стесняется, что ее так называют. Либо с тех пор звезда здорово подняла свою самооценку, либо она лукавила. Потому что такие наряды сложно решиться надеть даже на тематическую вечеринку, не говоря уже о реальной жизни. А вот Фокс прекрасно чувствует себя в них в любой обстановке.

Когда актриса опубликовала в социальных сетях фото в одном из культовых «иллюзорных» платьев Жана Поля Готье, большинство поклонников подумали, что это просто наряд для дерзкой фотосессии.

Но они плохо знают Меган! В этом платье после импровизированной фотосессии Фокс с женихом, рэпером Machine Gun Kelly, отправилась на прогулку. К ним присоединился друг пары, бывший парень Аврил Лавин, Mod Sun и его новая спутница.

Фокс все же, судя по фото, немного стеснялась, потому что постоянно прикрывала грудь рукой. Может быть, ей все же стоило хотя бы на улицу надеть нижнее белье?

Напомним, будучи замужем на Брайаном Остином Грином, она одевалась достаточно скромно. Но после того, как развелась и закрутила роман с эпатажным рэпером Machine Gun Kelly, ее стиль стал в десятки раз смелее и ярче.

Многие поклонники считают, что сейчас 37-летняя звезда намеренно молодится, словно студентка и отчаянно пытается соответствовать эпатажному стилю своего возлюбленного. Но разве важны мотивы? У Фокс потрясающая фигура, так что любоваться на нее в провокационных модных новинках - одно удовольствие.