СОЛНЦЕ МОНАКО ⟩ Райдер Люси Чеботиной: террариум с удавом, «майбах» и другие требования певицы

Все мы знаем, что у каждой звезды свои причуды. Super решил проверить, насколько капризна одна из самых популярных российских исполнительниц — Люся Чеботина, и раздобыл райдер артистки. Рассказываем, что интересного мы в нем разглядели.
Начнем с того, что авиакомпания, билеты которой организаторы концерта приобретают для Люси, должна быть согласована с директором артистки, а места расположены только в начале салона. Если перелет осуществляется частным бортом, места должны быть в салоне первого класса. Передвигаться по городу Люся предпочитает на «майбахе» не старее 2015 года. Водителям, согласно райдеру Чеботиной, запрещается вступать в личный контакт с артисткой, включать громкую музыку, а также комментировать вслух разговоры коллектива.
По информации редакции, водители автотранспорта для коллектива должны быть только мужчинами. Связано это с тем, что у команды Люси и у нее самой громоздкий багаж: чемоданы с техникой и костюмами, которые нужно помочь донести. Также нам стало известно, что к выступлениям Люся собирается и красится самостоятельно.
Останавливаться артистка, согласно райдеру, должна только в пятизвездочной гостинице класса «люкс». Примечательно, что в номере должен быть в наличии и оплачен мини-бар. По условиям команды Люси, организаторы обеспечивают коллектив артистки трехразовым питанием в ресторане отеля или ресторане премиум-класса.
Еще одно условие для организаторов концертов: во время нахождения артистки на площадке представители службы безопасности должны охранять гримерную комнату, выход на сцену и периметр перед сценой. Во время саундчека певицы персонал, который присутствует на площадке, не должен подходить к ней с просьбой дать автограф или сделать фото.
В свою гримерку Люся Чеботина не требует ничего сверхъестественного: только фруктовую тарелку, сырное ассорти, бутерброды, две упаковки грецкого ореха, кешью и миндаля, чай, кофе, мясную нарезку, 4 шоколадки Ritter Sport, свежие овощи и 10 бутылок воды.
Но есть в райдере артистки и один примечательный пункт. Цитируем: «В гримерной артиста в обязательном порядке должен быть размещен аквариум с гусеницами и террариум с удавом (размер удава нужно согласовать заранее с директором артиста)». Как нам удалось выяснить, это связано вовсе не с любовью Люси к змеям. Абсурдное условие указывается для того, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы изучают райдер артиста.
Вердикт таков: запросы у Люси достаточно скромные. Вспомним Александра Ревву, у которого в райдере обязательное условие — наличие специалиста по макияжу и укладке, мастера по маникюру и педикюру и бутылка виски Macallan Fine Oak в гримерке. А вот у иноагента Моргенштерна в райдере указаны 6 пар носков и трусов, кубик Рубика, 30 банок пива, смазка для анального секса и персональный кальянщик.