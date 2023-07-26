СОЛНЦЕ МОНАКО ⟩ Райдер Люси Чеботиной: террариум с удавом, «майбах» и другие требования певицы

Начнем с того, что авиакомпания, билеты которой организаторы концерта приобретают для Люси, должна быть согласована с директором артистки, а места расположены только в начале салона. Если перелет осуществляется частным бортом, места должны быть в салоне первого класса. Передвигаться по городу Люся предпочитает на «майбахе» не старее 2015 года. Водителям, согласно райдеру Чеботиной, запрещается вступать в личный контакт с артисткой, включать громкую музыку, а также комментировать вслух разговоры коллектива.

По информации редакции, водители автотранспорта для коллектива должны быть только мужчинами. Связано это с тем, что у команды Люси и у нее самой громоздкий багаж: чемоданы с техникой и костюмами, которые нужно помочь донести. Также нам стало известно, что к выступлениям Люся собирается и красится самостоятельно.

Останавливаться артистка, согласно райдеру, должна только в пятизвездочной гостинице класса «люкс». Примечательно, что в номере должен быть в наличии и оплачен мини-бар. По условиям команды Люси, организаторы обеспечивают коллектив артистки трехразовым питанием в ресторане отеля или ресторане премиум-класса.

Еще одно условие для организаторов концертов: во время нахождения артистки на площадке представители службы безопасности должны охранять гримерную комнату, выход на сцену и периметр перед сценой. Во время саундчека певицы персонал, который присутствует на площадке, не должен подходить к ней с просьбой дать автограф или сделать фото.