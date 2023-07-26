«Вернулись мои конфетки с отдыха»: Роман Костомаров пробежался по залу прилета навстречу детям

Костомаров проявил невероятную силу духа – его вера в себя восхищает поклонников и коллег. Олимпийский чемпион вернулся к тренировкам, его видео из зала разлетаются по всей Сети. «Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают от всего происходящего в моей жизни», – так подписывал кадры с занятий Роман.

Во всем его поддерживает супруга Оксана Домнина. На протяжении всего периода – от госпитализации в реанимацию до долгожданной выписки – она была рядом. Дети навещали отца в больнице, и теперь он снова увидел своих наследников – Настю и Илью.

Ребята находились на море. Костомаров отправился в аэропорт, чтобы встретить их. «Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома», – радуется он. Фигурист пробежался навстречу им и заключил их в объятиях, а младшего ребенка он даже поднял на руки.