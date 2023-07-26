«Вернулись мои конфетки с отдыха»: Роман Костомаров пробежался по залу прилета навстречу детям

В начале июля Роман Костомаров вернулся домой после долгих месяцев борьбы за жизнь, проведенных в Коммунарке. Сегодня чемпион встретил детей в аэропорту и показал трогательные кадры.
Костомаров проявил невероятную силу духа – его вера в себя восхищает поклонников и коллег. Олимпийский чемпион вернулся к тренировкам, его видео из зала разлетаются по всей Сети. «Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают от всего происходящего в моей жизни», – так подписывал кадры с занятий Роман.
Во всем его поддерживает супруга Оксана Домнина. На протяжении всего периода – от госпитализации в реанимацию до долгожданной выписки – она была рядом. Дети навещали отца в больнице, и теперь он снова увидел своих наследников – Настю и Илью.
Ребята находились на море. Костомаров отправился в аэропорт, чтобы встретить их. «Вернулись мои конфетки с отдыха. Теперь наконец-то все вместе дома», – радуется он. Фигурист пробежался навстречу им и заключил их в объятиях, а младшего ребенка он даже поднял на руки.
Видео растрогало пользователей Интернета. «Восхищаюсь мужеством этого человека! Истинно олимпийский характер!»; «Самый светлый, добрый и мощный человек — это Роман!»; «Слава Богу за все! За то, что вы живы и можете наслаждаться семейным счастьем! Вы борец»; «Счастье – видеть вас всех! Роман, Оксана – наши чемпионы», – восклицали комментаторы.