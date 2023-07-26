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ФОТО ⟩ Ксения Собчак купила виллу на Бали

Limon.ee
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Ксения Собчак
Ксения Собчак Фото: Evgenia Novozhenina

Ксения Собчак строит виллу на Бали за 150 тысяч долларов.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Она имеет несколько квартир в Москве и резиденцию в Подмосковье и решила вложить деньги в недвижимость на Бали.

Речь идет о большом проекте Parq Blue, которым занимаются российские инвесторы. Строить они будут в районе Улувату, который неофициально называют «балийским Малибу».

На сайте комплекса Parq Blue сообщается, что 200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.

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