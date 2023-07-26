ВИДЕО ⟩ Таллинн затопило: передвигаться было проще на лодке, чем на автомобиле

Сильный ливень вызвал наводнение на улицах Таллинна в ночь на среду. «Этот ночный ливень был очень мощным, я думал, что по крайней мере один греческий остров может быть стерт с лица земли», - написал один из пользователей Twitter. Соцсети пестрят кадрами затопленных улиц эстонской столицы и машин, которые передвигаются по глубоким лужам, скажем так, по пояс в воде. Видимо, ливневые канализации в разрытом городе не справлялись с таким количеством осадков.
«Сильные дожди привели к тому, что многие улицы Таллинна и окрестностей оказались под водой», - сообщил в социальных сетях фотограф-синоптик Кайро Кийтсак. Он опубликовал снимок затопленной Рейди-теэ, где в результате сильного ливня на перекрестке образовалось настоящее озеро.
«Похоже, в столице был день стирки!» - подписал фото один из комментаторов. «Кажется, что лодка - это самый разумный вид транспорта на данный момент», - пошутил другой.
«С 14:00 до 24:00 на аэрологической станции Таллинн-Харку уже выпало 60,7 мм осадков (46,2 мм всего за 4 часа с 20:00 до 24:00 и 24,9 мм за 1 час с 23:00 до 24:00)», - пояснил Кийтсак, отметив, что частные станции под Таллинном (по неофициальным данным) уже измерили 40-80 мм осадков в зависимости от района.
July 25, 2023
See südaöine paduvihm oli ikka päris võimsa mahuga, mõtlesin, et vähemalt ühe Kreeka saare saaks vast ära kustutada.— Fella Krїsti (@Natter911) July 26, 2023
Alles kulutati miljoneid Reidi tee ehitusele, kas kalded ja vihmaveetorud ununesid projektist?— Mikk Murdvee (@MMurdvee) July 26, 2023