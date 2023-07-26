ВИДЕО ⟩ Таллинн затопило: передвигаться было проще на лодке, чем на автомобиле

Сильный ливень вызвал наводнение на улицах Таллинна в ночь на среду. «Этот ночный ливень был очень мощным, я думал, что по крайней мере один греческий остров может быть стерт с лица земли», - написал один из пользователей Twitter. Соцсети пестрят кадрами затопленных улиц эстонской столицы и машин, которые передвигаются по глубоким лужам, скажем так, по пояс в воде. Видимо, ливневые канализации в разрытом городе не справлялись с таким количеством осадков.