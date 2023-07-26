Пять сочетаний продуктов, с которыми худеть легко и вкусно

Здоровое и сбалансированное питание - основа не только стройной фигуры, но и отличного самочувствия. Мы подобрали для вас несколько продуктов, которые вкусны и полезны сами по себе, а в сочетаниях еще и помогают наладить обмен веществ и похудеть. Попробуйте скорее и убедитесь сами!

Курица или индейка и жгучий перчик

Во всех рекомендациях по ускорению обмена веществ обязательно встречается совет есть побольше перца: красный перец на только содержит вещества, помогающие организму активнее сжигать калории, но и «разгоняет» метаболизм. Ну, а белое мясо птицы - самый полезный источник белка, который поможет вам надолго сохранить чувство сытости Отличный вариант обеда!

Фасоль и кукуруза

Если вы всерьез решили вести здоровый образ жизни и правильно питаться, вам обязательно надо ввести в свой рацион бобовые: в них очень много растительного белка, который не только необходим организму для строительства новых клеток, но и отлично насыщает - а значит, способствует похудению В кукурузе же высоко содержание устойчивого крахмала - сложного углевода, который необходим для нормальной работы кишечника. Бобы, фасоль или нут в сочетании с кукурузой должны быть регулярно на вашем столе, если вы по-настоящему заботитесь о своем здоровье и красоте.

Шпинат и авокадо