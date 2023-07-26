ВИДЕО ⟩ Смотрите, что натворил жуткий смерч в Эстонии!

Синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в Фейсбуке видео смерча, который пронесся этой ночью по Южной Эстонии. «Вихрь ломал деревья, срывал крыши домов», - пишет Кийтсак.

Кирке, приславшая в редакцию фото и видео, рассказывает, что смерч издалека увидела ее мать и слышала, как трещат и ломаются деревья.

Торнадо или смерч - это атмосферный вихрь возникающий в кучево-дождевом (грозовом) облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.